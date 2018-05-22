〈陸擬解禁二胎〉傳中國最快今年宣布解除生育限制 二胎概念股大漲

知情人士透露，中國計劃完全取消對每個家庭可生育子女數量的限制，意味著導致這個延續 40 年、導致全球第二大經濟體勞動力緊張且侵犯人權的政策將會從此成為歷史，也可以減緩中國人口老齡化速度。

根據消息，目前正欲以「獨立生育」政策取代「計劃生育」方案，允許大眾自由決定生育多少孩子，另一消息人士透露，最快今年第四季可能會做出決定並推遲至 2019 年實施。

二胎概念股大漲：

二胎概念股週二 (22 日) 早盤在中國股市應聲大漲，寧波大衛醫療器械有限公司 (一家嬰幼兒保溫箱和產科設備製造商) 漲近 10%，其他兒童保育公司、玩具製造商、嬰幼兒配方奶粉生產商等，也都樂觀上漲。

另外其他強勢爆發的個股包括：愛嬰室、延江股份、創源文化等個股早盤即高掛 10% 漲停，而戴維醫療、起步股份、群興玩具等漲幅亦有 5% 上下。

愛嬰室週二 (22 日) 開盤即漲停鎖死 圖片來源：Sina

中國為何擬結束限制生育政策？

「計劃生育方案」讓中國人口迅速老齡化，且男女比例不均，男性比女性多了 3000 萬人，該政策迫使幾代的父母必須支付罰款、墮胎或讓第二胎以上的孩子變成幽靈人口。

在 2015 年，因應中國勞動年齡人口減少，中國當局放寬生育限制，轉為「兩孩政策」。

知情人士透露，今年 4 月中國總理李克強收到一份初步可行性研究報告，指出全國解除出生限制會有「有限」的好處，李克強隨而要求進一步研究廢除該政策對社會的影響。

中國國務院新聞辦公室與國家衛生委員會週一 (21 日) 均無立即回應外媒詢問。

北京智庫中國與全球化中心特邀高級研究員 Huang Wenzheng 認為，「考量到可生育女性的人數與其生育意願急遽下降，中國出生人數仍將持續大幅下降。」

儘管如此，這個舉動仍凸顯中國當局對人口老化的擔憂，在推出兩孩政策的 3 年後又採取更戲劇性的行動。根據國家統計局的數據，去年全國出生率下降 3.5% 至 1720 萬人，幾乎抵消了因放寬政策而增加的出生人口之半數。

中國老齡化將不只對全國也對全球有廣泛影響，因為這會挫傷中國發展經濟的努力，提高養老金和醫療保健成本，並讓外國企業有缺工問題。去年中國國務院預測，到 2030 年，中國約有 1/4 人口將在 60 歲或以上，自 2010 年 13% 的比例上升。

Chen 指出，「兩年前推出兩孩政策之後，出生率與出生人口仍低，這給當局一個強烈訊息，就是年輕一代生育意願低落。中國人口問題將重大阻礙習近平主席 2035 年邁向現代化國家的建設願景。」

以歷史角度看，即使是短暫的嬰兒潮，也對撫育兒童相關需求的企業有利可圖。根據尼爾森控股公司去年 11 月發布的年度報告，2016 年 9 月至 2017 年 8 月期間，中國消費者購買了 194 億美元嬰兒用品，年增率達 11%。