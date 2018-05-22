華爾街「抄底」的底氣：數據門後Facebook用戶「不減反增」

經歷了兩三個月的「至暗時刻」，如今 Facebook 似乎已經煥然新生。

從股價走勢來看，Facebook 基本上接近收回數據泄露風波的「失地」，蒸發掉的市值又回來了：

投資者之所以願意抄底，原因或許還在於 Facebook 的用戶數據足夠「漂亮」，幾乎看不出那一輪轟轟烈烈的「刪除 Facebook 賬號行動」對該公司有什麼實質性的影響。

據網路資訊服務提供商 ComScore 的數據，今年 4 月，Facebook 美國行動端單獨用戶數量年增率增長 7% 至 1.886 億。要知道，4 月份正值 Facebook 數據泄露門事件發酵的高峰期。

（圖片數據來自 comScore）

另外，德銀的一份報告稱，Facebook 的廣告系統檢查顯示，在俄羅斯滲透干預美國大選風波後，其全球範圍內共計清理了 5.83 億個假賬號，但這輪清理對 Facebook 的用戶使用率「幾乎沒有造成什麼衝擊」。從下圖來看，從「數據門」爆發至今，Facebook 的用戶使用率不減反增。德銀還分析稱，這些數據可能暗示 Facebook 的廣告曝光率也在持續上升。

（圖片來自德銀）

當然，數據方面的利多並不會讓 Facebook 停下整頓改革的腳步，隱私問題引發的危機讓這個明星公司更大力度的加速探索新的生存模式。

Facebook 近期對高管架構做出了「大調整」，為區塊鏈技術設立了一個新的部門。此前 Messenger 的負責人 David Marcus，將領導 Facebook 新成立的區塊鏈部門，媒體稱，區塊鏈部門的推進也是旨在解決隱私問題。

4 月經歷了在美國國會的兩場聽證會之後，本周二，Facebook CEO 祖克柏還將面對歐盟立法者的質詢，出席歐洲議長聯席會議（Conference of Presidents）就個人數據使用相關的問題作出澄清，具體時間是歐洲中部時間 5 月 22 日下午 5 點 45 分。