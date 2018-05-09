Facebook史上最大人員調整：增設區塊鏈團隊 三大部門運作

Facebook 調整了高管架構，為區塊鏈技術設立了一個新的部門。

科技媒體 Recode 提到，在這一輪 Facebook 15 年曆史中最大的人員調整中，此前領導 Messenger 的 David Marcus 將負責新的區塊鏈部門，David Marcus 同時也是虛擬貨幣交易所 Coinbase 的董事會成員，在 2014 年離開 Paypal 加入 Facebook。

此前負責資訊流的產品副總裁 Adam Mosseri 將管理 Instagram 的產品，Instagram 原本的產品負責人 Kevin Weil 加入到區塊鏈部門。

WhatsApp 的聯合創始人 Jan Koum 上個月宣布將離開 Facebook，他的空缺將由 Chris Daniels 來填補，Chris Daniels 此前負責 Facebook 的網路項目 Internet.org，該項目旨在推動發展中國家的網路接入。

Recode 的報導提到，區塊鏈部門的推進旨在解決隱私問題。用戶數據的泄露讓 Facebook 4 月以來持續面臨輿論和監管的風暴，創始人及 CEO 扎克伯格為此出息了美國國會的兩場聽證會接受質詢。

經此改組，Facebook 將分為三個部門運作。一是包括了 Facebook，Instagram，WhatsApp、Messenger 的 APP 應用程序部門，二是包括區塊鏈團隊、VR 和 AR、AI、企業技術的平台部門，三是負責廣告、數據分析和安全等共用資源的產品服務部門。

應用程序部門將由 Facebook 的首席產品官 Chris Cox 統領，平台部門則由 Facebook CTO Mike Schroepfer 管理。Facebook 負責增長業務的副總裁 Javier Olivan 將負責產品服務部門。