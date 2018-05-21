iPhone X需求依舊疲軟 分析師：未來1年內蘋果股價恐跌6%

根據 CNBC 報導，Nomura Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 今 (21) 日於報告中表示，iPhone X 需求依舊疲軟，預估未來 12 個月內，蘋果股價恐下跌 6%。

Kvaal 稱，整體來看，iPhone 銷量並未減少，但 iPhone X 的銷售表現，還是不見起色。

雖然蘋果的服務業務，維持 20% 以上的成長率，但 Kvaal 認為，未來幾季，AppleCare 服務可能會出現趨緩。

Kvaal 將蘋果的股票評級，維持在「中立」；但他也提到，與上週表現相比，蘋果股價恐在未來 12 個月內，下滑 6%。

自 5 月初以來，蘋果股價累計上漲約 10%，主要受惠於強勁業績表現，以及「股神」巴菲特的「加持」。

巴菲特於 5 月初表示，他非常喜歡蘋果公司的股票，甚至希望能把它們全買下。

巴菲特說，目前波克夏. 海瑟威擁有蘋果約 5% 的股份，未來將繼續增持，「我很想擁有 100% 的股份」。

波克夏. 海瑟威於第 1 季，大舉買進 7500 萬股蘋果公司股票。巴菲特強調，長期投資蘋果股票者，不應老是把焦點擺在短期的 iPhone 銷售表現上。

台北時間週一晚間 9 點 45 分，CNBC 數據顯示，蘋果股價上漲 1.52%，至 189.14 美元。