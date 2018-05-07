未來的信號？Facebook繼續測試付費訂閱

經歷了轟天動地的「數據門」事件之後，Facebook 一直在為自己尋求新出路。

據彭博社援引知情人士稱，Facebook 近期正在展開市場調查，以確定付費去廣告模式的可行性。如果推出付費訂閱的無廣告版 Facebook，是否會吸引更多用戶？

知情人士透露，Facebook 在過去就已研究過這一模式，而近期遭遇的用戶資訊泄露事件，為該公司提供了更迫切的內部動力來推進這一項免廣告的付費服務。但是，這一計劃尚未成熟，也不能保證將會持續推進。

一直以來，Facebook 的商業模式依賴於用戶分享的資訊，向用戶個人展現有針對性的廣告，基於廣告收入來為用戶提供免費的社交網路服務。該公司也認為這是它向那些不願付費的用戶提供服務的唯一途徑。

同時，過去的研究也發現，付費模式不會成為主流模式：消費者多認為這讓 Facebook 顯得有些貪婪，因為 Facebook 曾說過其服務永遠免費。

而現在，隨著數據泄露事件可能帶來的消費者情緒變化，該公司 CEO 祖克柏認為推出付費模式或許是挽留一部分對隱私問題敏感的用戶的一個選擇。

祖克柏稱考慮這一付費模式並不是為了取代公司現有的免費模式。在上個月的美國國會作證時，祖克柏曾表示，「不管怎樣，我們會一直提供一個免費版本的 Facebook 服務。」

在第第一季的財報電話會議上，祖克柏和 Facebook COO Sheryl Sandberg 也強調了基於廣告贊助服務的重要性，表示這讓公司爭取到各種收入水平的用戶。

Facebook 對於其商業模式的加速探索始於此前鬧的沸沸揚揚的數據門事件。

三月，政治數據分析公司 Cambridge Analytica 被曝未經許可收集了海量 Facebook 用戶資訊，來有針對性地推送資訊和競選廣告，以影響選民在競選中的投票。據 Facebook 方面透露，多達 8700 萬人的數據可能被研究公司 Cambridge Analytica 不正當共享。

事件曝光後，Facebook 股價連跌，不到一個月的時間裡市值一度蒸發千億美元。該公司創始人兼 CEO 祖克柏也因此面臨著自創建 Facebook 以來的最大危機，於 4 月 10 日及 11 日出席了美國參議院司法和商務委員會的聯合聽證會接受國會質詢，並在會上表示已經要求團隊加大對用戶數據安全的投資。

4 月 7 日，Sandberg 在接受 NBC 採訪時表示，如果想要完全阻止社交媒體平台通過個人數據創收，那用戶就需要為這種特權付費。

Sandberg 也明確表示，Facebook 的營收幾乎完全源自對用戶興趣和行為的監控；如果取消這種模式，就需要用訂閱費來代替廣告收入。

採訪中，她還反駁了一個被廣泛傳播的「言論」：Facebook 的主要產品就是出售用戶數據。Sandberg 稱：

這不是真的…… 我們從不出售數據。我們不會把個人數據提供給廣告主。