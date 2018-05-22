上海華信稱17滬華信SCP002未能按期還本付息 共計20.89億

中國上海華信國際集團有限公司周一公告稱，因公司生產經營發生重大變化，應於今日到期兌付的超短期融資券—17滬華信SCP002，未能按照約定足額償付本金及利息共計20.89億元人民幣；公司目前正積極籌措資金，本期超短融計劃於到期兌付日六個月後兌付。

上海華信5月14日曾公告，由於公司正常經營受到重大不利影響，資金籌措方案尚未落實，所發行應於5月21日到期的20億元超短融兌付存在不確性。

「受中國華信能源有限公司董事局主席不能正常履職以及3月1日媒體新聞事件等不利因素的沖擊，公司正常經營已受到重大影響。截至2018年5月21日日終，公司未能籌集到償付資金， 」公告稱。

上海華信還表示，公司將全力配合主承銷商盡快召開17滬華信SCP002持有人會議，參與商討後續救濟措施，維護持有人權益。

本次涉及債券17滬華信SCP002，期限九個月，票面利率6.0%，最新主體評級為BBB+，應付本息金額約20.88767億元，主承銷商為建設銀行。

上海華信兩期債承銷商和相關機構5月16日曾公告，17滬華信SCP002和將於2018年11月3日到期的滬華信MTN001的債券持有人會議通過了要求發行人提供增信措施、增加交叉保護條款，以及披露按期償還本息計劃等議案。

3月有媒體報導，上海華信主要股東—華信能源董事長葉簡明因經濟犯罪被當局進行調查，令華信能源對俄羅斯國家石油公司的收購陷入停滯。ST華信(002018-CN)隨後公告，上海華信國際集團持有的4.96億股股票被司法凍結，佔公司總股本的21.77%。

以下為路透不完全統計的部分華信系公司發行的債券(金額:億元)：

簡稱 種類 代碼 發行量 期限 利率 到期日

17滬華信SCP002 超短融 CN011754134=CFXS 20 九個月 6% 2018/5/21

17滬華信SCP003 超短融 CN011768004=CFXS 20 九個月 5.97% 2018/6/25

17滬華信SCP004 超短融 CN011767017=CFXS 20 九個月 6% 2018/7/29

17滬華信SCP005 超短融 CN011768006=CFXS 21 九個月 6.3% 2018/8/20

15滬華信MTN001 中票 CN101556042=CFXS 20 三年 5% 2018/11/03

17滬華信MTN001 中票 CN101788002=CFXS 25 3+N年 7.88% 2017/6/21

(起息日)

17滬華信MTN002 中票 CN101788004=CFXS 25 3+N年 7.50% 2017/9/26

(起息日)

15華信債 公司債 CN136093=SS 30 五年 4.98% 2020/12/10

16申信01 公司債 CN136698=SS 60 五年 4.08% 2021/9/9

17華信Y1 公司債 CN143943SH= 10 3+N 7.80% 2017/12/12

(起息日)

17華信Y2 公司債 CN143944SH= 30 3+N 7.80% 2017/12/26

(起息日)

18滬信01 公司債 CN150101SH= 10 1年 6.80% 2019/1/22



來源：路透上海5月21日

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