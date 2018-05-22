【異動股】環保板塊再度走強 鵬鹞環保(300664-CN)漲停

今日早盤，環保板塊再度走強，鵬鹞環保(300664-CN)再度漲停報28.02元，博天環境(603603-CN)衝擊漲停現漲8.84%報31.38元，上海洗霸(603200-CN)漲6.75%報45.08元，神霧節能(000820-CN)漲超3%，東江環保(002672-CN)漲逾2%，神霧環保(300156-CN)、中環環保(300692-CN)、上海環境(601200-CN)等股跟漲近2%。

消息面上，5月21日上午，證監會召開會議，強調在IPO、再融資和併購重組身後中，進一步加大對環保問題的重點關註。

證監會強調，打好污染防治攻堅戰、推進生態文明建設，是一場大仗、硬仗、苦仗，與每個人息息相關，證監會更是責無旁貸，必須加強系統謀劃，主動作為;繼續落實好與原環保部簽署的《關於共同開展上市公司環境信息披露工作的合作協議》，研究建立上市公司ESG(環境、社會和公司治理)報告製度，持續強化上市公司環境和社會責任方面的信息披露義務;在IPO、再融資和併購重組審核中，要進一步加大對環保問題的重點關注。積極支持符合條件的綠色企業利用資本市場做強做優做大，大力發展綠色金融，完善綠色債券相關製度政策，擴大綠色公司債券試點，推動綠色債券市場健康發展，研究建立信用評級監管製度;借鑒國際經驗，研究發展碳排放權期貨等商品期貨新品種，探索利用市場化機製助力大氣污染治理和應對氣候變化。

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