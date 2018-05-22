中國同意增購美國農產品 內盤大豆低開 美豆單日漲幅一個月最大

上周末，中美就經貿議題達成重要共識，中美貿易戰「休兵」。周一，中美大豆期貨表現反差明顯。

內盤大豆期貨主力合約低開，豆一、豆二一度分別跌 0.1%、0.4%；芝商所大豆期貨主力合約則跳漲 2%，上觸兩周最高。美國小麥、玉米、豆粕、棉花期貨盤中分別漲 1.3%、1.4%、1.7% 和 1.7%，小麥期貨同樣上觸兩周高位。

截止周一收盤，CBOT 7 月大豆期貨收漲 26-3/4 美分，或 2.7%，報 10.25-1/4 美元 / 蒲式耳，創 5 月 4 日以來最高收盤價。據 FactSet 統計，美豆主力合約的單日價格漲幅，更是創 3 月 29 日以來最高。

據 Marketwatch 觀察，美豆期貨年內仍累跌 2.1%，也低於 4 月 2 日收盤價 10.35 美元 / 蒲式耳。據新華社，4 月 4 日，中國商務部發布了關於對原產美國部分進口商品加征關稅的公告，涉及美國大豆、汽車和飛機等。

CBOT 7 月玉米期貨收跌 1/4 美分，報 4.02-1/4 美元 / 蒲式耳；CBOT 7 月小麥期貨收跌 11 美分，報 5.07-1/4 美元 / 蒲式耳。有分析稱，玉米期貨承壓或與美國種植面積短期內增加有關。

ICE 7 月棉花期貨收漲 1.87 美分，漲幅 2.16%，報 88.42 美分 / 磅，一度刷新 2014 年 6 月以來盤中高位至 88.73 美分 / 磅。

一德期貨棉花分析師彭瑤稱，市場擔憂美國得州天氣，國際棉價上漲。此外，中美經貿磋商達成共識，不打貿易戰，中美雙方同意有意義地增加美國農產品出口，或將加速下年度美棉超賣速度。

機構 Northstar Commodity 董事經理 Jason Ward 對美國農業媒體 agriculture.com 表示，周一農產品外盤期市最大推漲動力就是美中不打貿易戰的表態。此前大豆市場遭遇大量清單，買家紛紛離場觀望事態發展：「現在人們認為可以重新買入了。」

中美兩國 19 日在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明。聲明中提到：

雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。

雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

在聲明發表後，華安期貨預計：

大豆、棉花、豬肉、高粱、玉米酒糟粕等的自美國進口的數量會趨於增加。雖然短期內這不會讓國內上述農產品與畜產品的市場供應量大幅增加，但增加的趨勢是明確的，最終會改變市場供求關係，國內農產品價格恐將走弱。

對於中美在農產品方面的合作，環球網稱：

這一點，意料之中。而且，這還真是一個雙贏結果。

必須看到，美國農產品價廉物美，牛肉、大豆等產品的性價比，在全球都是領先的，而且具有穩定供應能力。對一個吃貨民族來說，增加些美國農產品進口，有利於食品結構的優化，其實還有利於改善保護耕地。

值得注意的是，中國商務部前天突然終止了對美國高粱的雙反調查，理由也很實在，因為加稅會提高下游養殖業成本。