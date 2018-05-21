〈美中貿易休兵〉美財長稱「應視為美國獲勝」 道瓊期指一度漲逾210點

美中兩國歷經兩天磋商後，發布聯合聲明，稱將暫停貿易戰，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 今 (21) 日表示，投資人應將談判結果，視為「美方的勝利」。

台北時間週一晚間 8 點 45 分，Investing.com 數據顯示，美股盤前，道瓊期指上漲 214 點 (0.87%)，標普 500 期指上漲 0.57%，那斯達克期指上漲 0.75%。

經過兩天磋商，美中兩國於週六發布聯合聲明，稱已達成共識，中國將「大幅增加」採購美國產品及服務；該消息使貿易戰疑慮，獲得緩解。

根據 CNBC 報導，梅努欽強調，在美中貿易談判中，美方取得了極具意義的進展，「現在要由美中雙方，共同確保這些進展是可被執行的。」

梅努欽說，美中雙方已就架構協議取得共識，其中包括中方同意藉由增加商品採購，來減少貿易逆差。

梅努欽稱，在設法執行架構協議的同時，美中雙方將暫停貿易戰，美國政府暫時擱置對中國商品加徵關稅一事。

值得注意的是，聯合聲明中並未提及縮減貿易逆差的具體金額，對於是否鬆綁中興通訊的零組件銷售禁令，也未說明。

外界解讀，聯合聲明的主要用意，是讓貿易爭端造成的緊張情勢降溫，可能只是一時的承諾。

不過，梅努欽認為，投資人應將本次談判結果，視為「美方的勝利」(as a victory for the American side)。