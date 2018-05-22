對沖基金今年表現罕見戰勝大盤 這些股票功不可沒

摘要：據 CNBC 報導，今年對沖基金表現罕見好於大盤，主要得益於包括 Facebook 在內的股票。這些最受對沖基金歡迎的股票殖利率高出標普 500 指數近 1 個百分點。

據 CNBC 報導，多個追蹤對沖基金表現的指數顯示，今年到目前為止，對沖基金表現好於大盤，為 2008 年金融危機以來首次。

投行高盛追蹤總持倉達 2.3 兆美元的 848 支對沖基金髮現，今年截止 5 月 16 日，最受對沖基金歡迎的股票的殖利率（3.5%）已經高出大盤殖利率（2.6%）近一個百分點。此外，對沖基金擁有的市值最大的 20 支股票殖利率超過標普 500 殖利率近 2 個百分點。今年截止目前，對沖基金平均殖利率為 2%。

Facebook 在最受對沖基金歡迎的股票中排名第一，而今年第第一季，它的受歡迎程度仍在不斷增加。

高盛策略師 Ben Snider 表示，Facebook 受歡迎程度提高是因為對沖基金認為，股票的波動性是買入的好機會。53 個基金新建了 Facebook 部位, 60 個基金增加了持倉，同時也有 53 個基金減持或清倉了該公司股票。Facebook 在 97 支對沖基金所持股票中，其倉位名列前十。

在經歷「數據門」事件之後，Facebook 股價反彈上漲。截止目前，今年該股上漲 4.4%。該漲幅雖然不及技術板塊的 10%，但幾乎是標普 500 指數的兩倍。

其他倍受對沖基金歡迎的股票有：微軟、美國安泰保險（Aetna）、孟山都以及信利集團（XL Group）；而對沖基金減持的股票有亞馬遜、蘋果、麥當勞、花旗集團以及斯倫貝謝。

此外，對沖基金的倉位變得高度集中，平均 68% 的倉位集中在排名前十的部位上，接近 2016 年 69％的歷史高位。 此外，股票周轉率受到限制，只有 13 支新股進入高盛追蹤的 50 支部位最高的股票中行列中。

對沖基金管理員也忙於逼空止損，因為很多被做空的股票表現優異。

第二季以來表現最好的股票恰恰是那些市場最「厭惡」的股票。Snider 表示，第二季以來，大型能源公司的股票回報率為 15%，小規模能源公司的回報率為 24%，而那些遭到做空最多的能源公司的回報率則高達 30%。

高盛同樣觀察到，今年以來對沖基金的美股期貨空頭和多頭部位均出現下跌，但是空頭的下跌時間遠遠長於多頭的下跌時間。高盛指出，這是自 2009 年以來首次美國股票期貨中擁有大量凈多頭部位。換言之，在下一次市場暴跌時，能夠挽回投資者損失的空頭數量明顯減少。