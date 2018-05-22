〈蘋果WWDC前瞻〉AI技術再優化 Siri說她將變得更聰明

多年來，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 利用其全球開發者大會 WWDC 的舞台宣布 Siri 個人助理的升級。根據蘋果公的 Siri 計劃，今年 Siri 將變得更加聰明、並且搭載新界面、以及新的聲音。
WWDC 是蘋果的年度開發者大會，蘋果在該場會議上，廣邀應用程式開發人員來一起了解 iPhone 的新功能，提供新版 iOS 操作系統的更新預覽，並宣傳他們創建優秀應用程式及新功能等。
外電科技媒體報導，若投資人拿起你的 iPhone 手機，詢問 Siri 將於下週舉辦的 WWDC 大會，將有什麼樣的亮點？Siri 將會給你以下的意味深長的答案：
- 啦啦啦，Siri 將獲得全新的聲音。
- 我不想吹牛，但我將變得更聰明。
針對蘋果的 Siri 語音助理，蘋果其實每年來都在努力優化此一功能，但至目前為止，Siri 功能似乎還有待加強。過去 WWDC 上承諾的 Siri 包含：
- 2013 年 - Siri 將獲得全新界面和流暢的語音。
- 2014 年 - 蘋果公司為 iPhone 和 iPad 提供免提 Siri 操作。
- 2015 年 - 採取措施讓 Siri 更「主動」地回答問題，無需過多提示。
- 2016 年 - 蘋果公司宣布了一項新承諾，將使 Siri 成為一個更有用的工具 - 能夠將 Siri 與第三方應用結合在一起，但很少有應用開發者簽署。
- 2017 年 - WWDC 推出了 HomePod，蘋果公司通過 Siri 和 Apple Music 訂閱服務推出了隨時隨地的音樂選擇。
但蘋果今年沒有對 Siri 的計劃，發表過官方聲明。
蘋果 Siri 個人助理於 2011 年 10 月首次推出，作為當時新 iPhone 4S 的一項功能，而雖然蘋果這幾年努力優化 Siri，打算讓它成為最聰明的個人助理，但大多數研究顯示，其實 Google 智能助理和亞馬遜 Alexa，是更為智能並且更實用。
在 5 月份的谷歌 I / O 開發者大會上，谷歌已宣佈旗下個人助理將會出現幾個新的聲音，包括歌手 John Legend 的音調。