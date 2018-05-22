〈蘋果WWDC前瞻〉AI技術再優化 Siri說她將變得更聰明

多年來，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 利用其全球開發者大會 WWDC 的舞台宣布 Siri 個人助理的升級。根據蘋果公的 Siri 計劃，今年 Siri 將變得更加聰明、並且搭載新界面、以及新的聲音。

WWDC 是蘋果的年度開發者大會，蘋果在該場會議上，廣邀應用程式開發人員來一起了解 iPhone 的新功能，提供新版 iOS 操作系統的更新預覽，並宣傳他們創建優秀應用程式及新功能等。

外電科技媒體報導，若投資人拿起你的 iPhone 手機，詢問 Siri 將於下週舉辦的 WWDC 大會，將有什麼樣的亮點？Siri 將會給你以下的意味深長的答案：

啦啦啦，Siri 將獲得全新的聲音。

我不想吹牛，但我將變得更聰明。

截圖：iPhone

針對蘋果的 Siri 語音助理，蘋果其實每年來都在努力優化此一功能，但至目前為止，Siri 功能似乎還有待加強。過去 WWDC 上承諾的 Siri 包含：

2013 年 - Siri 將獲得全新界面和流暢的語音。

2014 年 - 蘋果公司為 iPhone 和 iPad 提供免提 Siri 操作。

2015 年 - 採取措施讓 Siri 更「主動」地回答問題，無需過多提示。

2016 年 - 蘋果公司宣布了一項新承諾，將使 Siri 成為一個更有用的工具 - 能夠將 Siri 與第三方應用結合在一起，但很少有應用開發者簽署。

2017 年 - WWDC 推出了 HomePod，蘋果公司通過 Siri 和 Apple Music 訂閱服務推出了隨時隨地的音樂選擇。

但蘋果今年沒有對 Siri 的計劃，發表過官方聲明。

蘋果 Siri 個人助理於 2011 年 10 月首次推出，作為當時新 iPhone 4S 的一項功能，而雖然蘋果這幾年努力優化 Siri，打算讓它成為最聰明的個人助理，但大多數研究顯示，其實 Google 智能助理和亞馬遜 Alexa，是更為智能並且更實用。

在 5 月份的谷歌 I / O 開發者大會上，谷歌已宣佈旗下個人助理將會出現幾個新的聲音，包括歌手 John Legend 的音調。