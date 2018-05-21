【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開高走高，跳空攻上五日線，企圖挑戰萬一關卡，長紅Ｋ做收！

今日台股開小紅，之後沿路攻高，跳空站上了五日線，10900 整數心理關卡再度收復失土，大漲了 135 點做收，收了一根帶上影線的長紅Ｋ，而今日震幅有 117.44 點之多，堅守在各個均線之上，而目前短線上五日線與十日、月線、季線、半年線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉，而目前下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1252 億，較上週五比較有些微的萎縮，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

個股部分，指標股台積電大漲 5.5 元，漲幅 2.46%，收在 229 元。鴻海漲 1.3%，來到 85 元。大立光漲 30 元，漲幅 0.75%，收在 4040 元。其他蘋概股耀眼，像是玉晶光、國巨、康控飆漲停，美律漲近 4%、業成漲 2.3%、嘉聯益漲 6.7%、宸鴻漲 1%。

被動元件族群在缺貨題材持續發酵下，再度成為市場資金追逐焦點；包括國巨 (2327)、大毅(2478) 與華新科 (2492) 股價同步收在漲停，分別為 974 元、82.5 元、309.5 元，禾伸堂 (3026) 股價也收在 236 元，漲幅達 8.01%，為表現最強勢的族群。

光碟片廠中環 (2323) 與錸德 (2349) 在營運轉機題材發酵下，股價同樣有強勁表現，同步攻上漲停，分別達 8.75 元及 10.5 元。

晶圓代工廠台積電 (2330) 股價強勁反彈，收在 229 元，漲 5.5 元，漲幅 2.46%，連帶帶動半導體族群也有不錯表現，類股指數收漲 1.92%，並推升整體電子類股指數走高，漲 1.85%。

景岳生技 (3164) 決定子公司白木屋食品將辦理停業，股價跳空開低，不過，市場看好這將有助減緩景岳未來營運壓力，吸引買盤湧入，股價由黑翻紅，收在 33.65 元，漲 0.15 元。