【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(00636 國泰中國 A50) 創新高囉。>

受惠中美貿易戰正面利多的消息加持之下，今天台股再度發動攻擊，終場上漲 135 點，以 10966 點作收，量能為 1252 億元。

重點持股報告。

(1710 東聯) EG 爆價回升，東聯 4 月營收創新高，續抱。

(5317 凱美) 量縮整理近尾聲，隨時有機會表態。

(6449 鈺邦) 股價轉強中，續抱。

(1326 台化) 受惠國際油價飆漲，台化獲利吃補，股價再創收盤新高囉。

(00636 國泰中國 A50) 果然市場漸漸將焦點移到中國 A50 上面，今天股價創新高囉，謝啦。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、5317 凱美、6449 鈺邦、00636 國泰中國 A50。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)