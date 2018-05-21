萬泰企業股份(08103-HK)擬1億港元出售Jovial Tycoon Holdings Limited

萬泰企業股份(08103-HK)公告稱，2018年5月21日，全資附屬公司Eastern Robust Limited擬1億港元向Sminent International Ltd出售目標公司Jovial Tycoon Holdings Limited全部股份。

目標公司唯一資産為項目集團(汕頭市麗潮旅遊開發有限公司、汕頭市潮人碼頭遊艇俱樂部有限公司、滙星創建有限公司)的20%持股權益，而項目集團主要從事發展及管理汕頭市潮人碼頭文化公園特許經營項目(「該項目」)的業務。項目集團已獲授予於42.25年期間建造及經營該項目的獨家權。

該項目地盤的總面積逾90,000平方米，位於中國廣東省汕頭市中心。該項目計劃興建總建築面積為約38,000平方米的多座大樓，包括遊艇碼頭、購物中心、商務設施、文化設施、公眾娛樂區及停車場。該項目的主要收入來自購物中心的租金收入及來自遊艇碼頭及遊艇俱樂部的收入。

盡管集團將不會從出售事項收到現金所得款項，因為代價將抵銷承兌票據本金及豁免承兌票據所有應計利息，公司董事會認為，透過減少債務負擔及承兌票據相關的利息開支，出售事項有助改善集團的負債比率及提高資金流動性。

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