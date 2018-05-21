商湯科技、阿里巴巴及香港科技園聯手成立AI實驗室

5月21日下午消息，今天，人工智能創業公司商湯科技、阿里巴巴集團及香港科技園公司宣布合作成立“香港人工智能實驗室”。

這是繼5月14日中央宣布系列政策，推動香港加強與内地的科技合作，創建國際創科中心後的一個重大舉措。

5月15日，商湯科技創始人湯曉鷗教授出席了由香港特别行政區政府主辦的内地與香港科創合作研討會。

香港特別行政區政府在此研討會上號召發揮香港與内地各自的科技優勢，為在粵港澳大灣區建設國際科技創新中心搭橋鋪路。此次成立的實驗室是香港國際創新科技中心的重要載體，將扶持本地人工智能創業生態發展，與香港分享更多内地人工智能研發成果與應用場景經驗。香港特别行政區行政長官林鄭月娥出席成立儀式。

香港國際創新科技中心的建設已步入快車道。内地與香港正全力發揮各自優勢，深入推動科技合作。此次商湯科技、阿里巴巴集團及香港科技園的合作，結合了内地在人工智能核心技術與應用場景上的積累，以及香港在人工智能前沿學術研究上優勢。在推動香港人工智能産學研協同發展的同時，也為内地和香港的科技交流搭建了一個平台。

香港人工智能實驗室今日還宣布發起“初創公司加速器計劃”，旨在為香港培育更多人工智能初創企業。

聚集了商湯科技前沿人工智能研發及技術優勢、阿里巴巴全球性資源平台優勢、香港科學園初創企業孵化中心優勢，香港人工智能實驗室將從以下三方面為香港的創科生態發揮積極作用:

香港人工智能實驗室是加強香港和内地創新合作的有益平台。實驗室將會發揮香港的基礎科研優勢、大灣區的産品優勢、内地巨大市場優勢，形成面向市場的全鏈條創新服務平台;

香港人工智能實驗室是為香港青年創新創業服務的公益平台，入選平台的創業項目將得到從資金扶持、人工智能技術支持、市場需求對接、創業導師輔導和基本辦公空間等系列支持;

香港人工智能實驗室在香港首創“創業大講堂導師”團，邀請了多名知名大學教授、香港和内地多家獨角獸企業的創始人及CEO，為創業者帶來從前沿科技到創業經驗的全方位輔導。

來源：新浪科技

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)