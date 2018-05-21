【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受到中美貿易戰暫時停火以及美股電子盤跳空大漲之下，使得台股隨之大漲，終場加權指數上漲 135.36 點，其中電子期貨大漲將近 2%，技術面上重回多頭格局，而外資在現貨部分買超 30.87 億，合計三大法人現貨淨買超 32.85 億。

《國際金融市場焦點分析》

上週五市場等待美國與中國大陸進行的貿易協商結果，美股指數陷入震盪整理，雖然川普告訴記者，他懷疑談判能否成功，不過美中雙方終於在週末就關稅貿易戰達成和解，美股指期貨電子盤於早盤便跳空開高，若晚間能續強將有望突破近期整理走勢；美國公債殖利率漲勢趨緩，不過義大利民粹政黨組建聯合政府影發市場疑慮，歐元領跌非美貨幣，美元指數朝向 94 點邁進。

《國際商品市場焦點分析》

雖然中東局勢動盪支撐油價，不過美國頁岩油業者趁著高油價擴產，同時美元持續走強皆對油價構成壓力，原油期貨於上週五雙雙拉回整理；強勢美元亦衝擊金價走勢，在跌破 1300 美元支撐後，金價持續於低檔徘迴；美國中部平原旱象可能威脅冬麥生長，小麥期貨價格於周五大漲超過 4%；美中兩國於周末就關稅貿易戰達成和解，黃豆價格受到激勵，於今日早盤跳漲逾 2%。

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