四年最高油價吹響集結號：石油貨幣「王者歸來」

受油價大舉走高提振，國際原油市場和全球主要產油國貨幣匯率去年一度弱化的關聯將重新開始聯結。

隨著地緣政治風險持續顯著發酵，疊加中美貿易摩擦，國際油價近期一舉衝破 80 美元大關，徘徊於 2014 年以來最高價位。彭博社援引法國巴黎銀行外匯策略師 Natalie Rickard 稱，油價高企將使得挪威克朗和加拿大元之間再度出現顯著的關聯。

在最新發表的研報中，Natalie Rickard 表示，挪威克朗和加拿大元的倉位狀況與油價之間的關聯度正在加強。在每桶 80 美元的高位時，傳統的石油貨幣對油價波動更敏感：

即使挪威財政收入受益於油價走高，但挪威克朗迄今的漲幅依然溫和。我們認為，市場很有可能將加大對於挪威央行收緊貨幣政策周期的預期計入該國幣值，而挪威克朗當前的這種滯後暗示着其後市將有很大的補漲空間。

更高的油價對於加拿大元來說將產生雙重利多：加速出口增長， 令央行貨幣政策在通膨快速走高之時更加鷹派。

她預計，加拿大元對美元匯率短期將維持 1.28 附近的區間震盪，主要是北美自由貿易協定（NAFTA）談判還存在風險。同時，她建議投資者做空歐元對挪威克朗，目標位 9.25。

在 Natalie Rickard 看來，美元與原油價格的負相關性正在減弱。市場行情也明顯體現出了這一點。美元自 4 月中旬以來大幅反彈， 但似乎仍無力阻止以美元計價的國際油價強勁沖高：

在 4 月下旬油價突破 75 美元的時候，摩根大通 Nikolaos Panigirtzoglou 等分析師就指出，油價上漲正在全世界範圍內帶來現金流與收入的復甦，從本質上逆轉了 2014 到 2016 年間的低迷趨勢。

石油美元與美元前景

美國宣布重啟伊朗制裁在某種程度上被認為是「開槍走火」傷了自己，特別是石油美元。

歐洲此前明確表示，將公開反抗川普政府對於伊朗的制裁令，將於 5 月 18 日啟動一項程序，禁止歐盟公司遵守美國對伊朗制裁的措施，同時不承認任何美國法庭強制執行的判決。歐盟委員會主席容克說：「我們還決定允許歐洲投資銀行促進歐洲公司在伊朗的投資。委員會本身將與伊朗保持合作。」

除此之外，伊朗本身也有「緩衝墊」——全球第一大原油買家中國，以及俄羅斯。

上個月，伊朗政府與俄羅斯達成一項以物易物的交易協議，以此在這兩個雙雙遭受美國制裁的國家之間避免使用美元。更早之前，伊朗宣布禁止以美元結算進口交易，並將外儲中的美元替換為歐元。

中國外交部新聞發言人陸慷在 5 月 17 日舉行的例行記者會上表示，中方會繼續與伊朗保持正常經貿往來，包括石油領域合作。

不過，中國與伊朗在石油貿易領域的合作具有一定不確定性。畢竟中國當前正與美國進行貿易談判，中方已經承諾將加大進口美國能源。即使完全切斷伊朗的供應源，其他原油供應國能否迅速彌補缺口也存在疑問。

上周路透社報導稱，伊朗在面臨美國重啟制裁的情況下希望中國買家維持對伊朗石油的進口，不過據悉沒有得到中方的保證。

中國是伊朗原油的頭號買家，今年第第一季日均進口 65.5 萬桶左右，相當於伊朗原油出口總量的四分之一以上。

至於美元的匯率前景，摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家、研究部負責人章俊在發送給華爾街見聞的郵件中表示，判斷強勢美元回歸為時過早：

首先，全球經濟復甦動能雖然不及預期，但下半年美國經濟增長可能會重新放緩，從而導致美元資產的相對回報預期下降；

其次，美國公債殖利率曲線相對於歐元區公債和日本公債平坦化趨勢更為明顯，其中隱含的經濟衰退的風險也成為美元未來重新走弱的原因；

再次，也是最為重要的是，市場對美國出口和財政「雙赤字」將持續攀升的預期是壓制美元匯率走強的重要原因，而且很難在短期內有明顯改變。

高油價是否具有可持續性

國際原油市場的關鍵在於：伊朗的原油出口將受到多大程度的限制，此後，美國、沙烏地阿拉伯阿拉伯或其他國家能否填補缺口。

高盛認為，布蘭特原油價格可能高於其夏季預測的每桶 82.50 美元，較當前價格高出約 7%。

能源諮詢公司 FGE 董事長 Fereidun Fesharaki 更是在致投資者信中情緒高漲，認為油價能沖高到 90 美元甚至 100 美元。

而英國石油 (BP) 行政總裁 Bob Dudley 預計，在油價升破 80 美元後，將有大批美國頁岩油進入市場，屆時原油市場可能降溫。