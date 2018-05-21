美股「5月賣股走人」魔咒今年為何失靈？

華爾街流行著一句話「五月賣股走人」，今年卻不太靈驗。

過去由於五月的勞工節和陣亡將士紀念日兩假期之間，許多交易員在此期間休假，且美股通常在每年 5 月開始的 6 個月期內表現相對較差，因此有了「五月賣股」的這句名言。

但今年，投資人似乎還是不要聽信這句話比較好，因為隨著企業發布的財報優於預期，且美國經濟動能持續增強，美股大有一反往年歷史經驗的態勢。

根據股票交易商的年報，自 1950 年以來，道瓊斯工業平均指數從 5 月到 10 月下跌 64.71 點，11 月至 4 月期間上漲 20790.89 點；同一期間，標普 500 指數在 5 月至 10 月期間上漲了 264.31 點，而在另外六個月期間上漲了 2420.72 點。

雖然美股在 11 月到 4 月期間上漲，但波動性也有所上升，今年 1 月 26 日創下歷史新高後，標普 500 指數下跌超過 10％，隨後震盪走高，目前距離高點仍有 5.5％的跌幅。

波士頓 Ameriprise Financial 首席市場策略師 David Joy 認為，在經濟強勁、企業獲利良好下，今年「五月賣股」的魔咒將失靈。

《路透》報導，今年 5 月以來，美股表現強勁，道瓊斯指數和標普 500 指數有望創下 2009 年以來同月最佳表現。

美國 Minneapolis 銀行財富管理高級股票策略師 Terry Sandven 表示，除了美國「期中選舉」是個變數外，目前投資的難度正在上升，通貨膨脹壓力變得更普遍，以及利率環境即將出現重大變動

根據 LPL 的數據，今年樂觀的另一個原因是標普 500 指數在過去六個月的表現以及其指數 200 日均線此一技術指標的表現。

標普 500 指數近半年來走勢。

自 1950 年以來，標普指數在前六個月漲幅收窄後進入 200 日均線上方的「5 月賣股」期間，5-10 月漲幅約 3.3％，且 70.2％的時間處於上漲。

而在期中選期年更為明顯，符合上述條件時標普 500 指數平均上漲 5.5％，且有 2/3 的時間處於上漲。

至於 2017-2018 年，標普 500 指數在 11 月 - 4 月上漲 2.8％，期間收於 200 日均線之上近 40 點。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 表示，以上還未考慮到企業強勁獲利稅務改革和潛在的基礎設施支出等整體財政政策。在接下來的六個月裡，建議逢低買進。