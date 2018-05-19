「金」頭腦：美股每股1000美元以上有幾檔？

紐約證券交易所 NYSE 和納斯達克交易所 Nasdaq 有哪幾檔股票價格高於 1000 美元？

雖然股價最初可代表一個上市上櫃企業的價值，但至今「市值」為更好衡量一個企業的指標。

在沒有包含未上市或粉紅單的股票後發現，除了股票分割 (stock split) 會影響股價外 (降低股價)，高於 1000 美元的股票數量並不多。

股價的高低雖然不是企業的一個指標，但可能是一種自豪感。為抑制高股價的方法除了分割外，也可以創造一種新的股票類別，如谷歌 Google (GOOGL-US)，或巴菲特的波克夏 (BRK.A-US) 等。

巴菲特的波克夏 Berkshire Hathaway (BRK.A-US) 每股大約：290,000 美元

眾所周知，著名投資人巴菲特掌管著這個大型企業，是市場上單價來說最昂貴的股票。波克夏公司為眾多業務的控股公司，主要經營各種領域的子公司，如鐵路 BNSF、保險業 Geico、甚至擁有 5% 的蘋果公司 Apple (AAPL-US)。

Seaboard 主要涉及多個領域，尤其是農業及運輸業。該公司還擔任全球商品交易商和海運托運人。

NVR 公司在美國以房屋建築商的身份運營，同時也享有房貸事業群。其重點在中大西洋、東北、中東、和東南部市場，主要於 Ryan Homes、NVHomes、和 Heartland Homes 品牌建立獨棟住宅、聯排別墅、和公寓。

Booking Holdings (BKNG-US) 每股大約：2,000 美元

BKNG 旗下最著名的品牌為網路旅遊網站 Priceline、Booking.com、和 KAYAK 等提供在線旅行，餐廳預訂和其他相關服務，該公司在過去 20 年內一直是旅行業的革命領導者之一。

谷歌 2 檔 (GOOGL-US) 與 (GOOG-US) 每股大約：1,050 美元

谷歌為最大的在線搜索引擎，除了廣告業務外，也擁有 Y​​ouTube 等視頻分享網站。投資者通常選擇 A 股 GOOGL 而非 C 股 GOOG。

Markel 為美國保險、國際保險、和再保險業務好手，同時也有美國和國際特種保險產品。

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 每股大約：1,500 美元

亞馬遜為全球最大的網路商城之一，其業務也包含品牌產品、雲端產品、及運輸業等。