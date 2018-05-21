高盛：第二季美股發生了一場大型「逼空」？

最近的市場表現讓不少投資者感到奇怪。

一方面，利率上升、美元大漲，原油漲到了四年來的高位，這一切對新興市場帶來了不少衝擊。儘管美國股市還在上揚，但是新興市場的恐慌有可能蔓延到發達市場。另一方面，在美股出現一個月來最大周跌幅的同時，依然有 88 億美元的資金流入美股；在歐盟重要經濟體義大利，民粹主義政黨上台組閣，VIX 指數卻出現下挫，出現了自 2 月市場恐慌以來的首次凈負增長。

市場表現混亂，所以，到底發生了什麼？

在高盛分析師 Ben Snider 看來，在第二季，市場發生了一場大型「逼空」。

由於 2 月初和 3 月底的市場劇烈波動，對沖基金投入資金做空市場。Snider 指出，除了必需消費品板塊之外，其他美股板塊的做空情緒均出現上升。在 ETF 中，情況類似。

不過，空頭在市場中並沒有嘗到甜頭。高盛包含了標普 500 中最被市場看空股票的「非常重要做空籃子」（Very Important Short basket）的表現在上季度並不如標普 500 指數，今年以來，前者的殖利率僅為 0.7%，而後者的殖利率則為 2.6%。

這兩個月來，換言之，第二季以來，事情出現了變化。高盛發現，基金都在激進地攻占空頭倉位。但是，被做空最多的股票卻基本上跑贏了同板塊的其他股票。尤其是在能源板塊，第一季這一板塊的空頭倉位明顯增加，但其中被做空最多的股票，卻跑贏了板塊。

實際上，第二季以來，大型能源公司的股票回報率為 15%，小規模能源公司的回報率為 24%，而那些遭到做空最多的能源公司的回報率則高達 30%。

換言之，第二季以來表現最好的股票恰恰是那些市場最「厭惡」的股票。

當然這不僅僅出現在單一的板塊和股票之中。高盛同樣觀察到，今年以來對沖基金的美股期貨空頭和多頭部位均出現下跌，但是空頭的下跌時間遠遠長於多頭的下跌時間。

高盛指出：這是自 2009 年以來首次美國股票期貨中擁有大量凈多頭部位。換言之，在下一次市場暴跌時，能夠挽回投資者損失的空頭數量明顯減少。