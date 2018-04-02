紐約連4起自殺案例：Uber和同類使人們變「農奴」？

來自紐約皇后區的一名 65 歲出租車司機 Nicanor Ochisor 於 3 月 16 日在自己的車庫中結束生命，並在遺言中提道，他的僱主，網路計程車軟體優步 Uber 和 Lyft 讓他無法養活自己。這也是過去 4 個月裡，紐約出租車司機出現的第 4 起自殺案例。

其中，一位過世的司機 Douglas Schifter 寫道，「由於絕望的司機們試圖養家糊口使車輛數大增，費率也被壓縮到低於運營成本的水平，並迫使像我這樣的專業人士失業，開始變得無家可歸。我拒絕為微薄薪資而活」。據了解，過去 14 年他每週工作 100 到 120 個小時。

優步 Uber 的駕駛員每小時賺 13.25 美元。但在美國底特律這樣的城市裡時薪降至 8.77 美元。Uber 前執行長 Travis Kalanick 坐擁 48 億美元，而 Lyft 執行長 Logan Green 的淨資產為 3 億美元。

通用汽車 GM (GM-US) 的工人於 1936 年進行了 44 天的靜坐罷工。當時，許多人住在缺乏暖氣和室內管道的棚屋裡住宿。除了沒有資遣費以外，也沒有醫療或退休福利。當他們 40 歲時，他們的可能面臨裁員的困境。當時政府認為一家四口需要的最低收入為 1600 美元才能生活在貧困線以上時，平均工資大約為 900 美元。

當時的通用汽車經理們毫不留情地迫害工會組織者，於 1934 年花費了約 839,000 美元給予征信社滲透工會會議。除了威脅和毆打勞工活動分子也暗殺了 George Marchuk 和 John Bielak 在內的工會領袖，兩人都被槍殺。

現今，紐約市交通和豪華轎車委員會 TLC 規定出租車司機每天時速限制在 12 小時以內，但司機抗議說，他們必須每天工作 16 小時才能謀生。除了沒有任何醫療保健，每天坐著 12 到 16 個小時沒有血液循環外，現在還增加了壓力，因為賺不到錢。

《Zerohedge》報導，根據全國就業法項目的統計，2016 年 Uber 和 Lyft 在 44 個美國州內擁有 370 名活躍的政治遊說者，共計超過亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、和沃爾瑪 (WMT-US) 的總和。這些公司利用他們的錢和他們的遊說者，擺脫了出租車行業的監管和監督。

一位計程車司機 McDonagh 提道，市政府對於計程車的車型、稅務、顏色等都進行了監管。然而，Uber 進來後可以選擇任何類型的車款、顏色，並可以在巔峰時期把價格改變。他們可以降低也可以提升價格。

「Uber 目前在租賃汽車，McDonagh 提道，「他們有售賣汽車的經銷商，會直接拿出你當天賺的錢來支付（購車）貸款。他們不會輸。如果你失業，他們會把車賣回經銷商，然後重新給下一個移民司機。這是一個騙局。很多人都睡在車上」。

最後，他提道，「（紐約）中央公園的馬車都有受到監管，共計 150 輛，全部薪水都相當優渥。馬的工作時速比計程車司機還短，如果你相信來世轉身，你來世應做中央公園的馬」。

注：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。自殺防治安心專線 0800-788-998（請幫幫，救救我）