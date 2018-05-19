易緯集團(03893-HK)更改集資用途 考慮在海外設研發中心

易緯集團(03893-HK)公布，5月18日，董事會議決更改所得款項用途，並擬將未動用之所得款項淨額約1060萬港元用作為在海外成立研發中心提供資金。

公布指，集團決心繼續致力增強其創新能力及研發能力，以維持其競爭力及支持長遠發展。自上市以來，公司的研發活動持續取得令人滿意的進展。集團已在香港成立一個研發中心並於去年2月投入運作，以研究質量更高的新粉刷材料應用，以及增強其在金屬、玻璃及木製品及傢俱供應以及幕牆開發方面再設計的能力，以滿足其客戶不斷變動的要求。在研發過程中，集團意識到歐美環境保護的標準越來越嚴謹；若干粉刷材料只能在海外找到；及在香港難以招攬及招聘擁有技術專長且符合資格的工程師。

由於上述限制可能會阻礙集團增強其研發能力，董事會決定縮減在香港的研發中心的計劃發展規模，並考慮在海外成立研發中心以達致上述目標。經考慮上述因素及重新評估在香港的研發活動的資金需求後，董事會認為現時香港的研發團隊及設備已足夠，倘日後為此有任何資金需求，將會由集團內部產生的資源撥付。鑑於上述原因，董事會已議決重新分配用作為在香港成立研發中心之未動用之所得款項淨額總額約1060萬港元，用作為在海外成立研發中心提供資金。

集團計劃動用該所得款項以購買或租賃海外物業作為研發中心；招聘符合資格的工程師；及於海外採購原材料作研發用途。董事會認為上述重新分配將可讓集團能更省時及具成本效益地在海外採購粉刷材料；及可接觸到更多高技術且符合資格的工程師。此外，開設海外研發中心不僅讓本集團可接觸到人才，亦可讓公司獲得該地區的創意。現時，公司正尋找合適地點成立海外研發中心。





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