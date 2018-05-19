區塊鏈集團(00364-HK)交付清盤呈請之最新資料

區塊鏈集團(00364-HK)於5月10日公布接獲任志琼於公司清盤程序2018年項下向高等法院提交之有關呈請，內容關於該公司可能因該公司無力償債及未能支付其債務而被高等法院清盤。清盤呈請將於今年7月11日分於高等法院聆訊。經審慎考慮後，考慮到潛在清盤令對股份轉讓之影響，公司已指示其法律顧問與呈請人磋商共同向法院申請認可令。

公司更新一些資宗如下，無法保證法院將授出認可令。倘並無授出認可令而授出清盤令，於展開清盤後作出之所有股份轉讓均屬無效。經公司及呈請人協定，各方已透過同意傳票之方式共同向高等法院申請撤銷呈請。公司現正等待高等法院就此共同申請的指令。公司一名員工遺漏根據和解方案按時安排向呈請人支付第一期款項160萬港元。於接獲呈請後，公司已立即安排向呈請人支付第一期款項。其餘金額將於今年9月前清償。呈請或之前未向呈請人支付未償還款項並無導致╱不會導致公司其他未償還債務構成違約。

5月10日的公布提到已提交的呈請乃針對該公司未能支付966.7671萬元之款項作出，該等款項為聲稱由該公司結欠呈請人之未償還金額。公司已與呈請人達成和解及將於切實可行情況下盡快與呈請人磋商友好解決該事並致力協定共同申請撤銷呈請。

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