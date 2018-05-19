中美巨額貿易赤字如何削減？能源或是突破口

第二輪中美貿易談判似乎在朝着縮減貿易帳規模的方向推進，這可能是個有效突破口之一。

中國商務部本周表態稱，願意從包括美國在內的世界各國擴大進口。此後，在例行記者會上，外交部對於「中國願將對美貿易順差每年削減最高 2000 億美元」的消息回應稱，「美方有官員稱中方有相關提議，這個傳言不實。」

讓中國每年多買 2000 億美元的美國商品根本不現實

2000 美元的規模如此巨大，相當於美國每年對華貿易逆差的一半以上。「這是些不切實際的數字，」紐約時報援引彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 高級研究員 Chad Bown 說。

即使中國停止購買其他外國產品，只買美國的產品，加起來也只相當於 2000 億美元總額中的一小部分。「達到 500 億美元都費勁，」Chad Bown 分析稱。

這是因為美國經濟現在已經接近最高生產能力。這意味著它可能無法生產出足夠多的新產品來滿足中國的需求，尤其是在短期內。

更快速削減對華逆差的辦法：中國加大購買美國能源

考慮到本次磋商中，美方談判代表由在白宮內訌中占據上風的財長姆努欽率領，此人主張削減對華貿易赤字，如果削減巨大的美中貿易逆差是個幾乎確定的方向之一，既然 2000 美元不可行，那有沒有更可行的辦法呢？

美國媒體 Axois 的答案是：有，那就是中國大幅增加購買美國的能源產品，包括原油和天然氣。

在這家媒體看來，這個辦法既能滿足美國強烈的出口需求，也順應了中國大規模購買進口能源的趨勢，還能避免中美貿易戰，可謂「一箭三雕」。

美國目前正積極出口能源，比如阿拉斯加有價值近兆美元的 LNG 等待出售。而中國則是全世界「胃口」最大的能源買家，購買了全球 60% 的石油、天然氣、煤炭等能源商品，僅 4 月份這一個月，用於購買原油的花費就超過了 200 億美元。

美國對華貿易赤字是按照銷售日期入賬的，與中國企業普遍採用的權責發生制會計處理方法一致。因此，一旦中國增加對美國能源產品的購買，其效果將立竿見影，馬上體現在美國的貿易帳本上。

「通過這個辦法，川普可以自信地宣稱對華貿易逆差削減一半以上，」Axois 這樣寫道，「並且，這些能源出口合約可以使得美國公司獲得貸款來建造美國緊缺的油氣基礎設施，繼而僱傭成千上萬的美國工人，增加就業。」

事實上，美國商務部長早在今年 3 月就給中國出了這種主意：「中國需要進口很多很多的美國液化天然氣（LNG）。如果他們沒有其他理由多元化產品來源，那麼他們從我們這裡進口更多是非常合乎邏輯的。它也會有減少赤字的作用。」

華爾街見聞此前提及，美國天然氣產量在過去十年因頁岩繁榮而大幅增長，去年每日平均凈出口約 4 億立方英尺天然氣，為 1957 年以來首次成為天然氣凈出口國。

川普本人也渴望增加能源出口，甚至不惜動用各種手段。華爾街見聞昨日提及，川普 4 月告知德國總理默克爾，要求德國放棄對輸送俄羅斯天然氣的北溪管道 2 號線 (Nord Stream 2) 的支持，以此作為避免貿易戰，並開始與歐盟就新的貿易協議進行談判的代價。

美國之所以在北溪管道上施壓歐洲，真正的原因是：美國正大力出口天然氣，他們咄咄逼人的言辭只是為了搶占更多的歐洲市場。

中國方面似乎也有意進一步介入美國能源市場。中石化提出建設一條總長度 700 公里、總投資 70 億美元的從美國頁岩油主產區二疊紀盆地到墨西哥灣區煉油區域的管道項目的構想。阿拉斯加州州長 Bill Walker 已經在尋求中國融資，以達成 430 億美元的出口 LNG 的協議。

目前，中國主要的 LNG 進口來源國為美國，目前已是美國液化天然氣的第三大進口國，僅次於墨西哥和韓國。

紐約時報也認為，中國大幅增加進口美國商品是個可行的辦法，包括但不侷限於能源，「中國預計會承諾通過大幅增加美國農產品，包括大豆以及半導體和天然氣的購買量來降低差額。」

『新聞來源／華爾街見聞』