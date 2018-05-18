盈虧同源！08年的成功如何讓這位對沖基金大佬今年巨虧

「成也蕭何，敗也蕭何」——Einhorn 執着做空「Bubble Basket」的投資理念，曾讓他 2008 年登上了人生巔峰，如今也讓他遭遇到了職業生涯的「中年危機」。

作為一名價值投資者，Einhorn 遵循做空「Bubble Basket」的理念曾經很有效，上世紀 90 年代，他堅持價值投資，看準了網路泡沫；2008 年，他在市場瘋狂之際仍堅持理性，看準了次貸泡沫；但如今，面對新興投資領域時仍然堅持「泡沫理論」的他遭遇了前所未有的打擊。

所謂的「Bubble Basket」，是指一些較為新興的、增長速度奇快的產業或公司，在 Einhorn 看來，如今很多科技股都屬此類。從持股習慣來看，Einhorn 對於歸類「Bubble Basket」系列的股票，往往持看空意見，Einhorn 更偏愛如通用汽車、拜爾股份等實業公司。

Einhorn 掌管的對沖基金 Greenlight Capital，今年 55 億美元的資產配置幾乎預測錯了全部走勢，其所管理資產規模年初至今跌去了 15%，2014 年底以來累計縮減了 25%。彭博社昨日撰文，對 Einhorn 固執堅持的投資理念並表示了質疑，並認為他對於股票預測的方法早已「失寵」。

Greenlight 第一季前 20 大多倉股票虧損 5.6%，前 20 大空倉股票虧損 5.5%。Einhorn 做多的股票組合整體下跌了 6.5%，而做空的股票組合卻整體上漲了 11.6%，原本以對衝風險為目的建立起來的投資組合非但沒能對衝風險反而還進一步擴大了虧損。

由於投資失敗，過去兩年內投資者陸續撤資近 30 億美元。

（上圖為 Greenlight 第一季投資收益）

令人失望的是，Einhorn 在 4 月初致投資者的公開信中，似乎沒有找到他們到底出了什麼問題。他在寫道，

「在我們歷史上，共有五個季度損失在 5% 以上，其他四次中，有明確的國際性和市場事件能解釋事情發生的原因，然而這次，我們的投資組合部位幾乎同時出現了錯誤。這是從來沒有發生過的。」

但 Einhorn 也在信中聲稱，他們很快會振作起來，重新承擔起領導責任，因為對於這位曾經的對沖基金天才來說，在他職業生涯中，幾乎不會出錯。

1996 年，僅 27 歲的 Einhorn 創辦了 Greenlight， 2002 年，他質疑了 Allied Capital 的會計準則，最終證明了他的正確。而 2008 年準確預言雷曼兄弟的破產，更讓他名聲大噪。每一年，Einhorn 都被認為是 Sohn 投資大會的最大贏家。

他認為自己的投資理論依然正確，儘管近來結果不理想，他的投資組合終究會隨時間推移而表現良好。

Einhorn 的擁護者則堅信「Einhorn 是一個聰明的人，他不會一夜之間變傻。」

相較於堅持自身理念的 Einhorn，在低利率、被動投資和定量交易的興起之後，許多對沖基金大佬都開始轉變自身的投資方式，Lee Ainslie 和 Steve Cohen 學習用機器學習或定量模型協助挑選股票；Netflix 和 Facebook 的投資人 Dan Loeb，即使早期作為一名價值投資者，也從未購買過相對收益如此高價的股票。

目前來看，市場短期內不再追逐泡沫效應，更多的是使用指數期權，更謹慎的識別相關資訊。Balter 公司總裁 Brad Balter 接受彭博採訪時表示，儘管他很欽佩 Einhorn 堅持自身的投資理念，不過他同時表示「當投資者和市場告訴你需要，他們需要你做出轉變時，你需要迅速為市場進行改變。」