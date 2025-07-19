鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 14:10

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美國能源公司貝克休斯 (BKR-US) 、Hunt Energy 與 Argent LNG 宣布合作，將為飽受戰火摧殘的敘利亞擬定一套全面性的能源產業總體規劃。Argent LNG 執行長貝斯（Jonathan Bass）指出，雙方合作旨在重建被 14 年內戰摧毀的能源基礎設施。

美國企業進駐敘利亞重建能源系統！助重啟石油與電力產業。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這項合作象徵美國企業對敘利亞政策的轉變。在美國總統川普於 6 月底解除對敘利亞部分制裁後，美國企業迅速擴大在當地的能源投資布局，填補敘國因 14 年內戰導致的產業斷層。

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貝斯表示：「我們正在根據對近期改善發電能力和服務提供機會的初步評估，制定敘利亞能源和發電的綜合總體規劃。」

他補充說，此規劃涵蓋整個能源價值鏈，包括勘探、生產及興建聯合循環發電廠等項目，以支持能源行業的振興，但他拒絕進一步詳細說明。

根據《路透》，該計劃首先從敘利亞政府控制的幼發拉底河以西地區開始。敘利亞東部是該國大部分石油產地，目前仍由敘利亞民主力量控制，該組織是由美國支持、庫德人領導的武裝組織。

敘利亞戰後能源嚴重損毀 電力僅剩 1/6 水準

敘利亞歷經多年戰爭後，電力產業幾近癱瘓，發電能力從 2011 年的 9.5 吉瓦暴跌至僅 1.6 吉瓦。修復該部門需要數十億美元的投資，因此資金短缺的敘利亞政府正在尋求私人投資或捐助者來買單。

在美國企業加入前，已有多個波斯灣阿拉伯國家積極與敘利亞簽署能源與基礎設施建設協議。