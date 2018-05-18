卡森國際(00496-HK)擬以股權投資的方式投資於Attwood Investment

卡森國際(00496-HK)公布，於2018年5月18日，公司、Attwood Investment及林秋好勳爵訂立合作備忘錄，據此，公司擬以股權投資的方式投資於Attwood Investment，惟須待作出進一步盡職審查後，方可作實。倘潛在投資落實，預期Attwood Investment將擴大其於特别經濟區的地域投資範圍。

於訂立合作備忘錄後，公司與Attwood Investment將共同委聘一名獨立估值師評估Attwood Investment的價值，且公司將予投資的股權百分比連同潛在投資的代價(及其基準)將參考Attwood Investment的估值金額進行進一步磋商及厘定，而公司與Attwood Investment將盡力於2018年8月16日前訂立正式協議。

此外，於簽署合作備忘錄後，公司須向Attwood Investment支付300萬美元(相等於2354.99萬港元)的誠意金。倘訂約方未能於2018年8月16日之前就潛在投資訂立正式協議，則誠意金將於其後的五個營業日内全額退還予公司。倘於2018年8月16日前訂立正式協議，則誠意金將成為就潛在投資所支付之代價的一部分。

Attwood Investment為一間於柬埔寨註冊成立的公司，其主要參與特别經濟區的開發及營運，及於特别經濟區内擁有提供所有公共及商業服務的絕對權利。Attwood Investment由林女士全資擁有。

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