馬雲：世界已由知識競爭變為創意競爭

阿里巴巴主席馬雲又開講了。馬雲稱，現在的世界已不再是知識的競爭，而是創意競爭！

馬雲5月18日出席香港大學頒授典禮上致辭時表示，面對新科技人工智能快速發展，他認為世界面對最大的挑戰，是教育的挑戰；若然仍向我們的孩子教授200年前的知識，電腦機械肯定比我們做得更好。我們應教導孩子未來，電腦機械有芯片，人類有心。我們需要改變教育系統，以往的世界是知識上的競賽，但進入人工智能時代，世界正在轉變，未來的競爭，將會是創意的競爭，想像力的競爭，學習的競爭以至獨立思考的競爭。以往的世界，是由知識驅動，製造業驅動，未來將是智慧所驅動。以往我們追逐高智商、高情商，未來更應注重「愛商」，要顧己及人，才會更成功。

今天，他獲港大頒授名譽博士學位，他笑言這是他年輕時不敢想像的，而這亦證明，只要努力終有一天也會取得成就。作為企業家，他形容就如社會科學的科學家，與科學家有相似點。科學家將事情做得準確，而企業家則促進效率。當初他創業，沒有資金沒有資源，憑藉就是擁有夢想，相信未來；過程中他犯過上千錯誤，惟獨沒有犯下放棄的錯誤。成為真正企業家後，他認為不只要學懂賺錢，還要學懂花錢！當你賺上1000萬元以上，問題就來了。若賺上一億元的時候，基本上錢已不屬於你了，這些錢是社會對你的信任，需要更好善用資金，用於解決社會上存在的問題。

馬雲又大力稱讚香港，為全球罕有的最佳城市。回想小時候，他在看香港的電影，夢想有一天可以到香港。現在香港已是他第二個家，緊次於他的老家杭州。香港有三大原素吸引著他：包容、創新和年青人。香港的開放貿易、開放文化，造就了今天的香港。有人說，香港的年青人存在問題，不過馬雲認為，每個年青都有問題！關鍵是如何解決問題，面對挑戰。相信香港可以解決到問題。

今天的香港，他認為具備最佳的創意環境，可望成為區內科研基地，香港面向龐大的中國市場，擁有人才；香港不單只屬於香港，還屬於中國以至全世界。因此，香港年青人不要單著眼於香港，還要環顧世界，了解其他人的問題。

世界正在急速變化，他期望香港年青人透過創意解決未來的問題。以往香港是貿易中心，但隨著科技的發展，已由過往B2C模式轉變為C2B模式；以往是中國製造、香港製造，現在只有互聯網製造；他期望香港可以成為新世界貿易中心。香港也是金融中心，日後期望香港發展為金融科技中心、科技金融中心。完結時，他說相信香港未來，相信香港年青人！

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)