冠捷科技(00903-HK)：6月1日起TP Vision商標許可協議範圍擴展至印度及拉美

冠捷科技(00903-HK)公布，於2018年5月18日，TPV Europe、TVI香港、公司及飛利浦協定對TP Vision商標許可協議及MMD商標許可協議作以下重大修訂：

自2018年6月1日起，TP Vision商標許可協議的許可地區範圍已擴展至包括印度及拉丁美洲。經此修訂後，TPV Europe、公司及飛利浦同意修訂TPV Europe根據TP Vision商標許可協議，應付予飛利浦的許可使用費及保證最低許可使用費;及有關客戶關懷的若幹條文，以涵蓋該等新增許可地區。

自2018年4月1日起，MMD商標許可協議的IT配件産品範圍已擴展至包括無線家居網絡解決方案。經此修訂後，TVI香港、公司及飛利浦同意修訂TVI香港根據MMD商標許可協議應付的許可使用費及保證最低許可使用費。

公告稱，訂立TP Vision商標許可協議及MMD商標許可協議的該等修訂為集團提供寶貴機會，繼續於該等許可地區運用其強勢銷售及分銷渠道發展有關範圍内産品，併與飛利浦維持長期業務關系。

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