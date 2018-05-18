富邦媒3C營收成長亮眼 攜手12大廠舉行3C快閃日

隨著 3C 消費型態轉變，電商在 3C 銷售業績快速成長，看好此趨勢，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網宣布，5 月 19 日將聯合 3C 科技重鎮「三創生活園區」舉辦《3C 快閃日》科技實體展，首度領軍 ASUS、acer、AVITA、Fitbit、GoPro、HP、微軟、MSI 微星、Nikon、Samsung、SONY、Lenovo 等 12 家科技大廠，展出 momo 專屬獨規機、品牌新機與年度熱門機種等近百款商品，將以「線下展示體驗 + 互動娛樂 + 線上消費」，打造 O2O 的 3C 消費體驗。根據工研院 IEK 剖析 2018 資訊電子類產值持續蓬勃，年增將達 3.96%。富邦媒指出，momo 購物網站上 3C 家電類銷售業績年年維持穩定成長，今年第一季 3C 及家電業績成長快速，營收占比由去年同期 34% 成長至 37%，業績年增率達 61.8%，成為營收成長動能，顯見網路已成為消費者採買的首選通路之一。



看準 3C 消費型態的轉變，富邦媒指出，momo《3C 快閃日》科技展首次從線上延伸至線下，特別選擇在科技迷們的聚集地「三創」舉辦實體展覽，並邀集 12 家科技品牌大廠共襄盛舉，並發揮渠道聯動的優勢、智慧物流配送服務，在藉由三創 3C 聚落經濟與體驗行銷的推動力，讓消費者享受「輕鬆逛、線上購、送到家」的一站式服務。

