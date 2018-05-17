〈富邦媒展望〉母親節檔期帶動Q2可望優於去年 全年營收挑戰400億大關

電商業者富邦媒 (8454-TW) 總經理林啟峰今 (17) 日表示，第 2 季在母親節檔期帶動下，營收將優於去年同期，為優化倉儲管理，已在台南覓地興建 2.5 萬坪自動化物流中心，以備戰雙 11 商機，隨著新型態產品類型持續拓增，法人預估，富邦媒今年全年營收可望挑戰 400 億元大關。

雖然電商市場面臨競爭，林啟峰表示，今年網路通路仍維持高度成長動能，前 4 個月營收年增超過 4 成，展望第 2 季，他指出，4 月營收表現普通，但 5 月在母親節檔期帶動下，電視與網路購物業績都不錯，今年第 2 季表現可望優於去年同期。

為擴大產品品牌，富邦媒今年上半年與許多全球知名品牌合作，包含日系生活品牌「MUJI 無印良品」與萊雅集團旗下專櫃美妝品牌「植村秀」與「碧兒泉」，林啟峰表示，若將上述萊雅集團旗下 2 個專櫃美妝品牌經營得不錯，可望再拿下其他 4 個品牌，隨著品牌越做越大，與百貨公司的重疊度將會更高。

富邦媒今年積極開發新型態商品，除切入中古車市場，也將推出線上保險、路邊停車網路繳費等新服務項目。從產品組合來看，momo 購物網中的 3C 與家電類型產品，占去年整體營收 34.3%，林啟峰指出，今年比重已提升至 37.1%，但 3C 產品毛利率較差，未來營收比重不會超過 4 成。

至於倉儲管理部分，林啟峰表示，目前除 momo 北區自動化物流中心與其他 6 座倉儲外，也有 3 座衛星倉，倉儲總坪數共 5 萬坪，而本月也已啟用台南 4000 坪的衛星倉，今年也規畫在台中再加入 1 座衛星倉，並在台南覓地興建 2.5 萬坪的自動化物流中心，此外，也開始測試機車車隊快遞與轉運車隊等，提前為今年的雙 11 網購商機做準備。

富邦媒去年營收達 332.4 億元，創新高，每股稅後純益 9.07 元，為電商獲利王，法人認為，在今年積極開展新型態產品下，加上持續優化倉儲管理與配送服務，全年營收可望挑戰 400 億元大關，不過，林啟峰表示，目前持續力拼營收規模，目標為年營收規模跨過 600 億元門檻。