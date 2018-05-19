餐飲集團並非只有上市櫃業者 這兩家默默耕耘你我外食版圖

提到餐飲集團，一想到的多半是王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW)，事實上，國內還有幾個默默耕耘外食市場且已發展出不錯成績的餐飲集團，其中，饗食天堂的人氣和名氣均高，是饗賓集團旗下最知名品牌，而各大百貨美食街多會看到的米其林一星添好運則是由和億生活集團代理來台，未來發展潛力不容小覷。

儘管外食需求龐大，但餐飲業已是紅海市場，連鎖品牌透過集團研發能力和行銷資源，比起中小型業者更有競爭力，市場也逐漸呈現大者恆大趨勢。

其中，饗賓集團為發展越來越有看頭的業者，旗下最知名的就是自助餐廳「饗食天堂」，全台共有 10 家據點，在一般自助餐競爭激烈之下，2016 年底開出定位更高端的「饗饗」，藉此與飯店自助餐廳一較高下，也將經營自助餐的能力進一步提升；同時，饗食天堂正進行改裝計畫，預計改裝為「饗食天堂 4.0」，為品牌注入成長新動能。

另一方面，饗賓不斷研發平價的新品牌主攻國人外食市場，「開飯川食堂」自推出以來在中餐市場上取得良好的營運成績，也成為各大百貨商場爭取進駐的對象，目前全台共有超過 10 家，今年開飯川食堂營收目標 6.8 億元，未來兩年更以 25 家店、20 億元為目標。

除了此二大重點品牌，饗賓陸續開發出新品牌「饗泰多」、「果然匯」和「朵頤排餐館」，藉此插旗泰式連鎖、蔬食和西餐等不同領域，成為國內一個相當有發展潛力的餐飲業者。

而和億生活集團以代理香港米其林一星品牌「添好運」打響名號，之後更積極引進其他一星品牌包括新加坡米其林一星小販「了凡油雞飯 ‧ 麵」、東京米其林一星拉麵「Tsuta 蔦」，三品牌去年全台總店數共 14 家，並創下近 10 億元營收的優異成果，加上商場經營挹注，推升集團全年營收約 12 億元。

添好運預計至 6 月底全台將達 10 家據點；而了凡已成功插旗指標百貨店 101 美食街，接下來將發展百貨美食街、街邊獨立店面等多元店型，成為下一個成長主要動能。

在代理品牌營運上軌道後，和億今年開始投入研發自創品牌，力拚 3-5 年內可看到第一個自有餐廳誕生，中長期朝全方位餐飲集團目標邁進，今年營收上看 16 億元，年增 30%，為另一個成長力不容小覷的餐飲業者。