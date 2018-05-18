去槓桿難融資 中國企業轉向海外發債金額擴增近2倍

在中國政府去槓桿的政策下，今年截至 4 月以來，中國企業（包括香港）發行了 870 億美元的海外債券，較去年的 309 億美元擴增近 2 倍。

中國企業發行海外債的這種風潮持續呈現上升趨勢，從 2017 年中開始，在國內利率上漲下，使得海外籌款的成本相對便宜。

而近期美國債券殖利率升高，上周 10 年期美債殖利率 4 年來首見突破 3％，兩年期美債殖利率位於 2.5％以上，比 2011 年低點上漲超過 200 個基點，由於美國聯準會確定今、明年將持續升息路徑，更使得中國企業急欲在籌資成本進一步拉高前發行債券。

中國國家金融與發展實驗室、國家資產負債表研究中心資料顯示，去年國企資產負債率為 65.7％，較前年下降 0.4 個百分點；國企債務占全部非金融企業部門 62％，較前年增加 3 個百分點。

國企首鋼集團上個月發行 5 億美元的美元債券，期限一年，票息為 3.95％，而 1 年期美債殖利率最低曾僅有 2％，雖然看來票息很高，但首鋼債券本土市場的浮動價格大約為 5％。

中國東方航空 3 月也在東京證券交易所的債券市場上發行 500 億日圓（約 4.51 億美元）債務。

此外，「地方政府融資平台」也值得關注，青海省，新疆維吾爾自治區和貴州省遵義市的投資平台都是今年以海外債券募集方式籌集資金的投資平台。信用評級較低意味著這些公司債券往往殖利率頗高，甚至高達近 8％。

地方融資平台通常籌措的是基礎設施等方面的資金，因此幾乎沒有理由籌集海外資金，但現在卻發行海外公司債，突顯在去槓桿的政策下，使得在國內融資困難重重。金融監管機構正在推動銀行正確評估這些公司債帶來的信貸風險，並努力控制影子銀行業務。