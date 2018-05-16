中國3月所持美國公債增至五個月新高

美國財政部周二公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年 3 月中國所持美國公債規模環比增加 110 億美元，總規模增值 1.19 兆美元，至五個月新高。

這表明，在貿易戰陰影籠罩下，中國不僅站穩美國最大的海外債主地位，3 月的增持規模也超越了 2 月所創六個月以來最大環比增幅紀錄。

TIC 報告顯示，日本 3 月所持美國公債規模環比下降了 160 億美元，至 1.04 兆美元，刷新 2012 年以來新低，持倉降幅也較 2 月時翻倍。日本的總持倉規模依舊僅次於中國。

1 月時中國的美債持倉環比減少 167 億美元，持倉規模創去年 7 月以來最低；同期的日本對美債持倉環比增加 43 億美元，為去年 7 月以來首次環比增長。

以下 TIC 截圖展示了 2017 年 3 月至 2018 年 3 月主要國家地區每月持有美債規模，單位為 10 億美元。

TIC 報告還顯示，美國 3 月國際資本凈流入為 - 385 億美元，2 月前值的 447 億美元則上修至 475 億美元，但都明顯少於 1 月的凈流入規模 1226 億美元。3 月美國長期資本凈流入 618 億美元，大於 2 月前值的 490 億美元，基本重回 1 月凈流入規模 614 億美元。

2017 全年，中國累計增持美債規模達到 1265 億美元，創 2010 年來最大增幅。但由於今年年初美債價格重挫，且川普政府貿易戰威脅上升，年初彭博社曾傳出中國考慮暫緩增持美債的消息。中國國家外匯管理局新聞發言人此後回應稱，「該消息有可能引用了錯誤的資訊來源，也有可能是一條假消息。」