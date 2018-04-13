去槓桿持續：中國3月M2增速平歷史最低

週五 (13 日) 中國公布 3 月 M2 年增率增長 8.2%，低於市場預期的 8.9%，甚至重新跌回歷史最低增速 8.2%，顯示中國人行 (PBoC) 的去槓桿政策，仍在持續進行、且擴大發酵當中。

中國 M2 貨幣供給量年增率 (1998 年至今表現) 圖片來源：investing.com

同日中國亦公布 3 月新增人民幣貸款 1.2 兆人民幣，較上月 8393 億人民幣上升，而 3 月社會融資新增規模則為 1.33 兆人民幣，亦是低於市場預期的 1.8 兆人民幣。

而從細項上看，中國 3 月新增人民幣貸款年增率為 12.8%，增速與上月持平，而累計第一季 1 至 3 月份，中國新增人民幣貸款總規模是增至 4.86 兆人民幣，比去年同期增加了 6339 億人民幣。

3 月社會融資共新增 1.33 兆人民幣，推升總規模來到 179.93 兆人民幣，與去年同期相比，則減少了 7863 億人民幣，而累計第一季 1 至 3 月份，中國社會融資總量共為 5.58 兆人民幣，也是比去年同期少了 1.33 兆人民幣，顯示中國政府「去槓桿、防風險」的金融監管政策，仍在持續發力。

截至 3 月底，中國外匯存底則為 3.14 兆美元，繼續穩定於 3 兆美元大關之上，則顯示中國的資本外流力道，早已顯著緩解。

中國人行 (PBoC) 官員阮建弘週五 (13 日) 指出，從貸款方面來看，中國第一季針對實體經濟的貸款投放，比例明顯增多，同時表外融資的部分，則是出現增速放緩或減少的趨勢，這顯示了市場資金「脫虛向實」，資金正朝著實體經濟前行。

同時阮建弘亦表示，目前來看，中國的債券市場融資功能已有效恢復，主要是受到市場長端利率下降，且以前通過非標渠道融資的企業，開始回歸債券市場，推升融資需求上升。