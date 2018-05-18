用挑股票的工具預測世足賽 UBS：德國仍最具冠軍相

預測世界杯足球賽冠軍從來不是一門精確的科學，從北極熊、貓鼬到最有名的是章魚保羅，在過去的幾年中都曾選出它們認為最可能的冠軍。

但這回，瑞士銀行 (UBS) 利用傳統用於評估投資機會的計量經濟學工具，預測 7 月 15 日誰會在莫斯科舉辦的世足賽中舉起雷米金杯。

也許毫不令人意外，模擬結果顯示，沒有哪個國家比上屆冠軍德國連莊的可能性更高，其可能性高達 24%。

瑞銀承認自己的評估工具並不完美，但該銀行相信，它已經確定了足夠的關鍵變數，以支持這個論點，同時也將巴西和西班牙列為最有可能挑戰德國的隊伍。

瑞銀集團全球財富管理公司首席投資官 Mark Haefele 在周四 (17 日) 發表的研究報告中表示，「無論是在分析全球市場還是足球比賽，人們往往偏向於自己喜歡的東西，我們用於投資的量化規則證明了，無論是對家庭投資組合或者體育賽事的分析都是成功有效的。」

對於有些人來說，常年失利的英格蘭隊排名第四可能會令人驚訝，尤其是在 4 年前的世界杯上，他們在小組賽階段就被淘汰出局。

英格蘭隊經理 Gareth Southgate (圖: AFP)

英格蘭隊經理 Gareth Southgate 周三為本屆賽事提出了他的 23 人陣容，年輕是主調，平均年齡為 26 歲 18 天。憑藉有利的籤運，有可能在第二輪避開德國、巴西和西班牙等球隊，預計該球隊可能會成為 1990 年以來最佳世界杯陣容，18.7% 的機會將會奪冠。

儘管是本屆比賽中排名最低的球隊，報告也對東道主俄羅斯的機會仍然持樂觀態度。前 20 屆賽事中有 6 次是主辦國獲得冠軍，另有兩次晉級決賽，另外五次晉級準決賽。

不過那些希望俄羅斯一路贏下去並獲得不可能的勝利的人可能會失望了，這個公式表明它只有 2% 的機率拿下總冠軍。

使用該系統分析，每個世界杯小組都被依出線難易度評定強弱，像俄羅斯所在的 A 組中，還包括埃及、沙烏地阿拉伯和烏拉圭，被認為是目前為止為止最弱的一組。

根據同樣的公式，包含哥倫比亞、日本、波蘭和塞內加爾的 H 組最難預測，因為球隊的排名相當接近。雖然該模型預測哥倫比亞可能會排在第一位，其次是波蘭。

至於阿根廷和葡萄牙的機會，連瑞銀的報告都指出，它們的命運大部分緊繫於他們各自關鍵的梅西 (Lionel Messi) 和 C 羅 (Cristiano Ronaldo) 的表現。數據預示著雙方都有可能在八強賽止步，因為今年將是這兩位世界上最好的球員爭奪世界杯冠軍的最後一搏。