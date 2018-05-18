與川普共進晚餐要多少錢？有人給出了明確價碼：15萬美元

網上近日流傳着一張建行私人銀行海報，海報內容顯示：該行以每張門票 15 萬美元的價格，向其客戶提供 5 月 31 日和美國總統川普共進晚餐的機會。

此外，購買門票的客戶還可以和美國政商大亨「深度溝通」，與川普合影，獲得總統簽名合照。

這張海報甚至引起了海外主流媒體的注意。彭博社稱，與兩名建行員工確認過，確實存在這樣一張海報；建行員工表示，這是該行深圳支行給私人客戶的服務，並且已經接到了一些商人的諮詢。

圖片來源：@微博「歷史的進城」

事實上，川普 5 月 31 日的確將赴達拉斯參加晚宴。

川普預計當天將和共和黨全國委員會在達拉斯共同舉辦的一場籌款晚宴，門票為每人 5 萬美元。美國政治競選活動接受外國人或公司的捐款，是非法的。持有美國護照的銀行客戶有資格參加這場晚宴。

彭博社引用熟悉此事的匿名人士的話稱，建行深圳支行從上海微佳旅遊諮詢服務有限公司購買門票，銀行和旅行社從中賺取傭金。

但這家旅行社稱，川普達拉斯晚宴活動與建行私人銀行無關。

同時，川普競選連任團隊也已經及時劃清界限。

彭博社稱，川普競選連任團隊和共和黨全國委員會是在彭博社問詢後，才得知這一消息。川普競選連任團隊已就此事，向司法部長 Jeff Sessions 的辦公室發出警示。美國司法部後續可能有執法行動。