聯合國：2050年全球城市人口將新增25億 中國增2.55億

聯合國 16 日發布的報告數據顯示，全球城市人口總量到 2050 年將增加 25 億，其中中國將新增 2.55 億。

據《中新網》報導，由聯合國經濟和社會事務部人口司編製的《2018 年版世界城鎮化展望》報告調查，目前全球有 55% 的人口居住在城市，預計到 2050 年，這個比例將增加到 68%。

在新增城市人口中，有近 90% 的人口將居住在亞洲和非洲，並且高度集中在幾個國家，其中印度、中國和奈及利亞合占到增幅的 35%。到 2050 年，預計印度的城市人口將增加 4.16 億，中國增加 2.55 億，奈及利亞增加 1.89 億。

報告說，勢不可擋的城市化進程以及全球人口增長，使得各國的城市居民數量從 1950 年的 7.51 億，激增到 2018 年的 42 億。目前，北美是世界上城市化程度最高的地區，2018 年有 82% 的人口在城市居住。亞洲城市化比率相對較低，僅為 50% 左右，但在絕對人口數量上卻占了全球 54% 的城市人口。

報告指出，到 2030 年，全球預計將有 43 個人口超過 1000 萬的超大型城市，其中大部分都位於開發中國家。

聯合國經濟與社會事務部人口司自 1988 年起定期編製並每年更新《世界城鎮化展望》報告，對世界各國及主要都市群的人口數量進行預測，為各國制定城市管理政策提供參考。