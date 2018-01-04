奇力新攜美磊打世界杯 市場看好效應 雙雙強攻漲停

國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 宣布，將以換股方式併購同為電感廠的美磊 (3068-TW)，未來將攜手打世界杯，市場也樂觀期待，早盤奇力新與美磊股價同步亮燈漲停，成被動元件族群領漲指標。

奇力新宣布，換股比例為為奇力新普通股每 0.73 股換發美磊普通股 1 股，以美磊停牌前 2 日收盤價 63.6 元計算，溢價率約 15.9%。

奇力新總經理鐘世英表示，透過本次結盟，聯手進軍國際市場，並藉由雙方研發團隊的合作，加速開發高階產品，強化產品的深度及廣度，期能搶奪高階產品市佔率，且預期在資源整合後，營運將更具規模，在成本及競爭力能夠進一步強化，可有效防禦其它廠商在中低階產品的價格戰。

目前全球電感市佔率前 3 大廠均為日系廠商，其中位居第一的是村田，市佔率約 13.78%，居次的是 TDK，市佔率 13.42%，第三的則是太陽誘電，市佔率約 13.22%。

鐘世英表示，合併美磊後，未來奇力新在全球電感市場的市占率將超過 11%，與目前全球前 3 大的競爭對手市佔率差距將可縮小到 3% 以內，有信心在 1-2 年追上對手。

若投資人看好奇力新後市表現，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如奇力新元大 75 購 03(068825-TW)、奇力新凱基 75 購 03(069106-TW)、奇力新兆豐 75 購 01(068593-TW) 等。