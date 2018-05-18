乘著電動車暴起之勢 LME將推出電池金屬合約

倫敦金屬交易所 (LME) 負責人透露，LME 將在 18 個月內開始提供用於電池的金屬合約交易，以抓緊電動車興起帶來的巨大機遇。

《南華早報》報導，包括鋰、鈷、鎳、石墨和錳在內的金屬需求隨著電動車的成長而急劇增加，尤其是在中國。隨著政府積極推動發展以應對嚴重的污染問題，中國已成為全球最大的電動車市場。

LME CEO Matthew Chamberlain 周四 (17 日) 在香港舉行的 LME 亞洲週論壇上表示，「由於電動車日益普及，電池產業已成現在交易中的金屬合約中的重要一部分。」

他表示，將推出的新期貨合約可能包括鋰、石墨和錳，另外還將就目前已在交易的鎳、銅、鈷和鋁推出新的合約。

電動車的盛行帶動電池產業對特有金屬的需求 （圖: AFP）

Chamberlain 還表示，除了電池產業外，其他新產品還包括黃金和白銀期權。

「LME 將在年底前推出一個新平台，以便更快更輕易地推出新產品，新產品的範圍應會在未來 18 個月內推出。」他說。

LME 是全球最大的金屬交易所，由香港股市經運商香港交易及結算所 (HKEX) 所有。

經紀產業代表表示，有鑑於電動車產業的成長，LME 的新合同規劃時機良好。

香港證券業協會主席張為國說，「電動車電池製造商需要買賣這些金屬，因此希望通過期貨或期權合約來對沖他們的風險。」

他說，「隨著電動車在中國大陸和全球其他地區越來越受歡迎，LME 為這些製造商推出相關產品進行風險管理是正確的時機，如果終端用戶能夠創造出良好的流動性，其他投資人也將會也喜歡參與交易。