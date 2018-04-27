大股東計劃保留俄鋁的股份 LME期鋁快速拉漲

摘要：俄鋁大股東 Oleg Deripaska 計劃保留俄鋁的股份，LME 期鋁快速走高。此前，美國財政部稱，若俄鋁公司主要股東、俄羅斯寡頭 Oleg deripaska 放棄控股權，美國可能放鬆對俄鋁的制裁。

俄鋁大股東奧列格 · 德里帕斯卡（Oleg Deripaska）是否保留控股權，成為近期市場關注的焦點。

據彭博最新消息，德里帕斯卡計劃保留俄鋁的控制權。消息過後，倫鋁短線快速走高至 2246.75 美元。

美國鋁業美股開盤後上漲 2.1% 至 53.06 美元。

倫敦期鎳短線也一度拉漲，隨後漲幅收窄。

此前，美國財政部稱，若俄鋁公司主要股東、俄羅斯寡頭 Oleg deripaska 放棄控股權，美國可能放鬆對俄鋁的制裁。美國財長姆努欽在聲明中表示，美國政府的打擊目標不是依靠俄鋁及其子公司的辛勞工人，已發布一項一般性授權，企業可繼續與俄鋁交易的時間延長至 10 月 23 日。

隔夜，俄鋁公司在俄羅斯股市價格曾一度大漲逾 17%，股價創 4 月 9 日以來兩周最高。

4 月 6 日，美國財政部對 38 個俄羅斯個人及實體發起新一輪制裁，俄羅斯商人 Oleg Deripaska 上榜。他是俄鋁、俄鎳兩家巨頭的主要股東，引發市場對鋁鎳供應干擾的擔憂，過去兩周 LME 期鋁屢創新高，一度站上 2600 美元 / 噸整數大關，觸及 2011 年 7 月以來高點。

上周五（4 月 20 日）國際文傳電訊社（Interfax）援引俄羅斯財長 Anton Siluanov 稱，俄羅斯政府目前不考慮將俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）暫時國有化。

報導指出，包括俄鋁在內的被美國制裁的俄羅斯公司要求獲得大約 1000 億盧布（16 億美元）援助。俄羅斯將建立一個部門，負責協調和援助被制裁的俄羅斯企業。另一家新聞機構 RIA 表示，俄鋁已要求政府在流動性和鋁需求方面提供支持。

『新聞來源／華爾街見聞』