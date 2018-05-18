港交所李小加預料 9月起同股不同權上市進入高峰

港交所 (0388-HK)4 月底開始，接納「同股不同權」及未有收入的生物科技公司上市，行政總裁李小加昨(17) 日出席港交所 LME(倫敦金屬交易所)亞洲年會後表示，上市申請一般在 8 月後湧現，相信今年 9-10 月會是新股上市高峰期。

李小加昨日出席 LME 亞洲年會後接受傳媒訪問，指港交所上市科一般不會公布上市申請的確實數字，但相信陸續會收到更多申請。他說，新上市規則生效只有約 2 個星期，不知道有多少公司會在夏季假期前作好上市準備，所以預料第三季、第四季會是上市高峰期。

李小加 4 月底在公布新規則諮詢總結時曾表示，預計 6 月前會收到雙位數字的新經濟公司上市申請。

港交所從 4 月 30 日開始，接受同股不同權新經濟公司、未有盈利的生物科技公司申請上市。生物科技泛指運用科學及技術製造的商業產品，並用於醫療或其他生物領域。

諮詢文件顯示，港交所給出兩個「同股不同權」的重點目標，一是尚未盈利或獲得收入的生物科技公司，二是不同投票權架構的新興及創新產業公司。這兩類公司，在作出額外披露和制定保障措施後，可以在港交所主板上市。

據傳今年以來，至少已有 9 家生物科技公司曾透露有意在港上市，總估值達港幣 1656 億元。包括估值 70 億美元，最新一輪融資吸引紅杉資本及阿布達比投資局投資的 Moderna Therapeutics 等。

另據香港《明報》援引路透旗下《IFR Asia》報導，去年 3 月在美國正式掛牌的生物製藥公司萬春藥業 (BeyondSpring)(BYSI-US) 正與投行商討來港第二上市，料最快 2019 年初實行，但未有具體集資細節。

李小加在年會上致辭表示，收購倫敦金屬交易所 (LME) 後，期望香港可發展成為全球大宗商品交易中心，LME 未來有 3 大目標，包括在大陸建造保稅倉庫、與大陸商品交易所實現「互聯互通」，以及在「前海」經營大宗商品交易平台。

李小加稱，上述的目標都需要與內地監管機構取得共識，現時未有具體時間表，但長遠有信心可幫助大陸，奪得大宗商品的定價權。

香港《文匯報》報導，目前市場對在岸或離岸、期貨及現貨市場上，取得定價權上有矛盾，而且香港的定價能否代表大陸的定價等，這些討論都需要取得共識。如果認為香港定價不可用於大陸，可能是出於風險管控及商業考慮，但李小加認為不應以「小利益」妨礙「大利益」，「大利益」是中國能夠取得大宗商品定價權。

對於中美貿易戰，他認為會對全球大宗商品市場造成動盪，而 LME 的目的，正是要對沖價格的波動風險，因此近日的成交量亦見有所上升。

《星島日報》引述 LME 行政總裁張柏廉 (Matthew Chamberlain) 表示，中美貿易雖在談判，但單是 4 月份交易量異常急增 2 倍。至於 2018 年第一季，LME 在推動改革後，連續多年交易量下滑的趨勢亦轉為按年增長 3%。未來 LME 計畫推出多項新產品，包括黑色金屬、貴金屬、用於電池的鋰等，可望於 18 個月後進行交易。