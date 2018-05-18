盤前財經大事搶先讀2018年5月18日

今日操盤前瞻

日本 4 月 CPI

歐元區 3 月貿易收支

法說會：和大、康控

股東會：大江

未與日廠簽約 和碩鄭重澄清：報導不實也未向公司查證

代工廠和碩 (4938-TW) 近期屢遭媒體點名備料日廠村田製作所 (Murata) 被動元件，和碩昨 (17) 日傍晚指出，近期媒體報導有關公司相關採購事宜，相關報導諸多不實，皆屬媒體主觀臆測，也未向公司查證。閱讀全文...

〈鴻海 FII 獲通過〉招股路演開跑 百度、阿里巴巴、騰訊也將加入股東陣容

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 路演 (RoadShow) 開跑，由於鴻海盛名，陸媒報導，包括中國網路三巨頭百度、阿里巴巴、騰訊 (BAT) 也將獲得戰略配股，成為 FII 股東。閱讀全文...

〈油價再攻高〉塑化族群直接受惠 台塑三寶股價創 7 年高

國際原油價格近來持續狂飆，布蘭特原油續創 3 年半來新高，塑化類股直接受惠原油上揚，產品報價將續調漲，帶動台塑四寶昨 (17) 日逆勢衝高，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 股價更直奔 7 年新高。閱讀全文...

〈上海油刷新高〉你不可不知的上海油「套利策略」！

上海油自 3 月 26 日掛牌以來，一直是亞太區原油市場的重磅焦點，然而事實上上海油的上市除了令上交所成為亞洲原油期貨的定價中心以外，不僅為人民幣帶來更多的外溢優勢，也令人民幣有了間接參與市場的「價格發現」功能，更讓上海油與國際油價間存在著「套利空間」。閱讀全文...

看好美元繼續漲 分析師：金價將進一步走軟

美債殖利率攀高，加上對義大利政局的擔憂，抑制了歐元，使美元指數走揚、金價下滑；對此，分析師認為，美元可望續升，金價將進一步走軟。閱讀全文...



