未與日廠簽約 和碩鄭重澄清：報導不實也未向公司查證 

代工廠和碩 (4938-TW) 近期屢遭媒體點名備料日廠村田製作所 (Murata) 被動元件，和碩今 (17) 日傍晚指出，近期媒體報導有關公司相關採購事宜，相關報導諸多不實，皆屬媒體主觀臆測，也未向公司查證。

和碩最早由平面媒體批露，董座童子賢親自赴日固料，確保被動元件供應料源穩定，當時市場議論紛紛消息正確性，不過該則利多，仍推升被動元件族群股價強勢上漲，國巨更在本波漲勢中，衝上千元大關位居股后寶座。

今日又有平面媒體報導，指和碩與村田製作所已談妥，村田製作所每月將提供和碩 10 億顆 MLCC 給和碩、英業達相關廠商，和碩將可確保 MLCC 取得來源穩定，而此舉代表和碩下半年營運無虞，不過也代表被動元件漲勢將會停止。

日廠村田製作所在該則消息出來後隨即發布聲明，重申未與和碩達成協議，台灣媒體內容有誤，晚間和碩也發聲明，鄭重澄清近期媒體報導，有關公司在被動元件的採購工作，及幹部出差拜訪行程等相關事宜，報導諸多不實，皆屬媒體自行臆測。

和碩也稱，近期並未接受任何媒體採訪要求，也未發布相關新聞，近期各媒體對和碩採購被動元件相關事宜，也都未向公司查證

和碩強調，一向重視保護與客戶、供應商互動相關資訊，並確保遵守職業動態，相關資訊傳達也將遵守所有法律規範。