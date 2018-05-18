傳接獲韓廠訂單完成手機市場版圖 大立光：一直努力中

南韓媒體報導，大立光 (3008-TW) 爭取三星手機光學元件訂單，已獲重大進展並取得訂單，大立光今 (18) 日表示，對於爭取韓系客戶訂單一直在努力中，但對於是否確實接到，僅表示「這個不好說」。

大立光股價今日開高走高，以 4020 元開出，收後 4000 元股價大關，盤中最高 4095 元，上漲逾 3%。

大立光並已公布 4 月營收，達 34.67 億元，月增 10.33%，年減 6.01%，累計 前 4 月營收為 123.45 億元，年減 14.84%，公司今日重申， 5 月營收可望優於 4 月表現。

大立光與玉晶光 (3406-TW) 皆為蘋果主要光學元件供應商，同時，在中國大陸手機客戶群華為、OPPO 及 Vivo 的加持下，若再加上韓系客戶訂單，大立光營收可望快速增溫，也有助鞏固手機鏡頭霸主地位。

大立光今年第 1 季營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，稅後純益 40.19 億元，每股純益為 29.96 元，大立光今年首季毛利率季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，第 1 季稅後純益季減 53.31%，年減 29.76%。毛利率減少，主要在生產良率下滑與營收規模縮小造成。