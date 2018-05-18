富國又出事了！員工修改客戶文件 股價下跌

周四華爾街日報報導，富國銀行旗下處理商業銀行業務的一些員工在未經客戶同意的情況下，擅自修改了客戶資料。修改內容包括客戶的社保號碼、地址以及出生日期。

事情發生在去年以及今年年初，當時富國銀行正試圖遵守反洗錢管製法規的同意令。富國銀行最近幾個月才從員工那裡得知這種做法，並仍在調查中。周四股價收跌 1.51%，報 54.22 美元，創五日新低，但接近兩個月高位。

富國銀行發言人表示，「此事涉及用於內部目的的文件」， 並補充，「沒有客戶受到負面的影響，沒有數據離開公司，也沒有因此產生產品或服務的銷售」。

該發言人還說，「在過去幾個月中，我們已經建立了更強大的內部流程來強化我們的價值觀，如果我們發現任何行為違反這些價值觀，我們會迅速採取行動予以糾正。」

2016 年 9 月，富國銀行曾被爆出虛開了 200 萬個零售端存款和信用卡帳戶，潛在的相關損失高達 33 億美元，2017 年又被爆出在客戶不知情的情況下，代客購買汽車保險並收取相關保費，約 57 萬名客戶受到影響，超過 2 萬人的汽車被收回。

富國銀行已經在 2016 年被 CFPB 處罰 1 億美元，也承認了車險醜聞的指控。去年第第四季，富國銀行獲得監管調查、銷售等事務方面的費用達到創紀錄的 32.5 億美元。

今年 4 月，美國消費者金融保護局（CFPB）和美國「銀監會」貨幣監理署（OCC）因富國銀行在房貸和車貸方面的不當行為，處以 10 億美元的罰款。富國銀行將支付 CFPB 與 OCC 各 5 億美元。

這是富國銀行史上最高罰單，也創下了 CFPB 和 OCC 各自單筆罰單的最高記錄，而且是川普政府就職以來的最大一筆銀行業罰單。

最近富國銀行醜聞不斷，一向看好富國的「股神」巴菲特旗下的波克夏最近也減持了該銀行股票。