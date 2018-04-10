川普下狠手？富國銀行因車貸、房貸醜聞 恐面臨「史上最大罰單」

摘要：三名知情人士稱，美國消費者金融保護局和美國「銀監會」貨幣監理署，將針對車貸和房貸醜聞，聯手向美國資產值第三大銀行：富國銀行處以史上最大罰單，罰款上限或為 10 億美元。消息傳出後，富國銀行從盤中最大漲幅 2% 處回落，微幅收漲 0.04%，今年以來累跌近 14%。

從 2016 年 9 月到現在，美國資產值第三大的銀行富國銀行深陷虛開帳戶、強制代收車險和未經用戶許可調整房貸還款細節等諸多醜聞之中，股價在此期間累漲了 3%，同期標普大盤漲近 20%。

但富國銀行最難熬的日子可能就要來了。據三名知情人士向路透社獨家透露，富國的直屬監管機構：美國消費者金融保護局（CFPB）和美國「銀監會」貨幣監理署（OCC）將針對車貸和房貸方面的不良實踐，聯手向富國銀行處以史上最大罰單，罰款金額上限或為 10 億美元。

這也將是白宮預算管理局局長馬瓦尼（Mick Mulvaney）兼任 CFPB 局長以來的首筆罰單，力圖在國會中期選舉年兌現川普的承諾。去年 12 月 8 日，美國總統川普突然發推特攻擊富國銀行，批評媒體對他會取消富國帳戶造假懲罰的報導不實，承諾處罰力度只會更大。

2016 年 9 月，富國銀行被爆出至少虛開了 200 萬個零售端次存款和信用卡帳戶，潛在的相關損失高達 33 億美元。富國共因此事被罰 1.85 億美元，其中來自 CFPB 的 1 億美元罰單已創該司史上數額最高。富國大約 5300 名涉事員工被解僱，收回逾 7500 萬高管薪酬，前 CEO John Stumpf 退休。

就在有國會議員認為罰款金額應該提升至 10 億美元的關口，富國銀行在 2017 年 7 月又被爆出另一醜聞：在客戶不知情的情況下，代客購買汽車保險並收取相關保費。約 57 萬名客戶受到影響，超過 2 萬人的汽車被收回，富國銀行或將支付 8000 萬美元的賠償金。

富國銀行還承認，在 2013 年 9 月到 2017 年 2 月期間，要求超過 10 萬名房貸申請人支付一定費用，來換取較低的固定還貸利率。美國加州的執法機構在刑事調查，富國銀行外匯交易部門是否蓄意收取企業客戶過高的費用。該行可能還意外泄露過數萬名理財客戶的機密資訊。

雖然即將面臨「史上最大罰單」，但資本市場和富國銀行可能迫切想要解決法務糾紛。

今年 2 月初，在聯準會前主席葉倫正式卸任幾小時前，聯準會宣布了制裁令。鑒於富國銀行在一系列交叉銷售醜聞中侵害消費者利益、濫用優勢權利，要求富國資產規模控制在 2017 年末水平，在上述醜聞解決前不得擴充資產規模。

隨後標準普爾宣布，由於聯準會要求富國銀行在今年底前撤換四名董事，該行長期面臨監管風險和公司治理問題，將其長期發行人信用評級由 A 下調至 A-，短期發行人信用評級由 A-1 下調至 A-2，展望為穩定。只有順利解決聯準會提到的合規問題後，才可能重新上調其評級。

在美東周一下午傳出 10 億美元天價罰單的資訊後，富國銀行從盤中最大漲幅 2% 處回落，但仍微幅收漲 0.04%，今年以來累跌近 14%。

『新聞來源／華爾街見聞』