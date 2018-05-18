阿根廷的秘密「救助人」浮出水面：一家對沖基金

水深火熱中的阿根廷本周成功發新債，幕後伸出援手的一隻對沖基金浮出水面，難道這又是一隻來自華爾街的「禿鷹」？

周二在新興市場貨幣「雪崩日」之際，阿根廷比索竟然出乎意料地穩住了下挫勢頭，除了阿根廷央行奮不顧身頻頻出手救市的功勞之外，有一隻「鼎力相助」的對沖基金豪擲 22.5 億美元買入阿根廷債券，它的名字就是富蘭克林鄧普頓基金（Franklin Templeton）。

英國《金融時報》報導稱，阿根廷本周成功發債離不開富蘭克林鄧普頓基金經理的「慷慨解囊」，他斥資 22.5 億美元購買了阿根廷 BOTE 公債，這相當於當天發債量的四分之三（總發債量為 30 億美元左右）。

富蘭克林鄧普頓基金的管理人是 Michael Hasenstab，此前阿根廷曾因債務危機困擾向 IMF 求助，如今英國《金融時報》記者戲稱 Hasenstab 是「私人 IMF」。

這隻總規模 380 億美元的全球債券基金今年前幾個月本來還順風順水，4 月底的時候投資回報率還位於同行前列，但 5 月顯然是其「水逆期」，使得其年初至今回報率由正轉負，累計跌 1.5%：

（圖片來自 zerohedge）

看看其手中持有資產，你就知道為什麼了：

其重倉的資產類別包括巴西中期債券、墨西哥短期債券、印度中期債券以及……11 億美元的阿根廷債券。

阿根廷比索兌美元匯率在 12 天內重挫 18%，但本周二阿根廷政府暫時成功止住了匯率跌幅，皆因比索計價的阿根廷央行短期票據 Lebac 避免了違約，財政部拍賣 5 年期和 8 年期 BOTE 公債也很順利。

阿根廷財政部當天表示，接受了約 369 億阿根廷比索的 5 年期 BOTE 公債投標（2023 年到期），得標利率為 20%；還接受了約 364 億比索的 8 年期 BOTE 公債投標（2026 年到期），得標利率為 19%。

市場最擔憂的阿根廷本幣短期債務工具 Lebac 票據，也消除了違約風險，成功得到展期。阿根廷央行稱，賣出了 6210 億比索的 Lebac，比原定周三到期的 6176.27 億比索還多，1 個月期 Lebac 的殖利率為 40%。

危機小國的「及時雨」

值得注意的是，這並不是 Hasenstab 團隊第一次對遭遇經濟危機的國家出手相助，此前類似的戲碼還發生在金融危機時期的匈牙利、歐債危機時的愛爾蘭以及革命時期的烏克蘭等國身上。

Hasenstab 本人對這次大幅增持阿根廷資產的做法解釋稱：

目前對於解決國內經濟危機，阿根廷政府顯示出了難以置信的決心。最重要的是，他們意識到了此前政策方面的錯誤並開始改正，我們對於其實施正確政策以改善阿根廷經濟狀況仍有信心。

似曾相識？

這樣的情景很容易讓人聯想到在阿根廷危機中大賺一筆的傳奇對沖基金——有「華爾街禿鷲」之稱的 Elliott Management Corp。

這隻對沖基金由華爾街大佬 Paul Singer 領導，20 世紀初，他所在的 Elliott 在與阿根廷政府就債務違約纏鬥長達 15 年的時間，最終獲得了巨額回報——24 億美元（包括 1 億美元的律師費和補償費），這意味著這筆投資翻了 10-15 倍。

在此簡單復盤一下這一金融史上的經典案例：

2001 年，該基金中一個名叫 Jay Newman 的基金經理以面額的 20% 買入了阿根廷公債，當時他也沒指望那麼快就能從中獲利，並做好了打持久戰的準備。

同年，阿根廷違約，該國領導人拒絕同債權人協商。

2005 年，阿根廷說服大約 75% 的債券持有人接受一項新債換舊債的交易，新債的價值只有舊債的 30%。但 Newman 不買賬，他堅持認為，依據債券條款，通過協商 Elliott 最終可以得到更好的回報。

2008 年的金融危機讓 Newman 大受打擊，阿根廷公債跌到了只剩面值的百分之幾。

2010 年，93% 的債券持有人都接受了新債換舊債的交易，但 Newman 似乎不為所動，他堅持認為 Elliott 有權要求 100% 的賠償。

2014 年，Elliott 在美國聯邦最高法院得到了支持。美國一家地區法院裁決，禁止阿根廷向此前接受債券置換的債權人持有的新債券支付利息，除非同時支付拒絕合作的 Elliott 等幾家基金（基於「平等對待」所有債權人的條款），阿根廷向美國聯邦最高法院上訴被否決。

同年，阿根廷再次宣布債務違約。

2015 年，阿根廷新總統 Mauricio Macri 當選，將解決這場曠日持久的糾紛、使阿根廷重返國際資本市場當做優先事項來推動。

2016 年 2 月 18 日，Newman 和其他對沖基金的債權人在中間人位於紐約的辦公室協商了 8 個小時，雙方終於就關鍵性條款達成了一致。