〈智慧音箱成長看俏〉IDC：年複合增長32% 智能音箱2022銷售上看174億美元

根據市場研究公司《Strategy Analytics》新的銷售預測，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 在 2018 年第 1 季度出貨了 60 萬台智慧音響 HomePod。

報告表示，蘋果應該擁有大約 6% 的市場份額，落後於亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US)、中國電子商務巨頭阿里巴巴 (BABA-US)。據估計，亞馬遜佔據智能音箱市場的 43.6%，銷售量達到 400 萬台，谷歌佔 26.5%，銷售量達 240 萬台。

而針對智能音箱的後市前景，《IDC》近月也發布了一份智能家居設備預測報告，預計 2017 年智能音響銷售額為 44 億美元，到 2022 年將增長至 174 億美元，年複合增長率 (CAGR) 為 32%。包括亞馬遜 Amazon Echo，谷歌 Google Home 和蘋果 Apple HomePod 等設備在內的智慧音響市場增長率比整體智能家庭市場預期的 11% CAGR 高出約 3 倍。

報告還指出，智慧音響市場中更大的收入潛能可能在於軟體和服務。亞馬遜和谷歌已經迅速作出反應，與眾多其他品牌合作，為攜帶 Alexa 或 Google 智能助理的音響提供服務。

智慧家居產品 / 圖：IDC

IDC 消費者物聯網計劃的高級研究分析 Adam Wright 提道，儘管智能家居市場還處於初期，但預計未來幾年內將出現大幅增長，特別是隨著消費者對亞馬遜的 Alexa 和 Google 智能助理等智能助理平台的日益了解和互動。

IDC 移動設備資深研究分析師 Jitesh Ubrani 認為，「智能家居市場仍處於起步階段，但確實已經看到消費者和廠商的做法發生了重大變化。由於硬體製造商與 Alexa、Siri、Google 智能助理越來越能建立互動性，所以對智能音箱也開始較不著重在透過 APP 介面單一管理等功能上。」