香港置業：4月將軍澳區20個私人屋苑註冊量按月大增近5成

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，本行選取的將軍澳區20個私人屋苑4月錄得191宗二手註冊，較3月的128宗大增約49.2%，創10個月新高。

李志成續指，受惠區內早前全新大型新盤熱賣，部分新盤向隅客回流區內二手市場，故相比同期整體二手住宅註冊量按月增加近3成，將軍澳區二手私人屋苑註冊量增幅較亮麗。

怡心園註冊量按月激增3倍

報升屋苑共有12個，佔比達60%；另外6個屋苑報跌，2個屋苑持平。報升屋苑中，以怡心園交投增幅最大，4月錄得8宗註冊，較3月的2宗激增3倍；將軍澳中心錄得20宗註冊，較3月的7宗大增逾1.8倍，增幅居次；都會駅錄得11宗註冊，較3月的4宗增加逾1.7倍，增幅排名第三。

新都城註冊量最多

至於註冊量排名方面，新都城4月錄得32宗註冊，成為註冊量最多的屋苑，按月增加逾1.6倍；將軍澳中心註冊量按月大增至20宗後，排名居次；而峻瀅則以16宗註冊排名第三，按月增加逾1.6倍。除了註冊量報升外，呎價亦跟隨上升。4月將軍澳區20個私人屋苑實用面積平均呎價約14,787元，較3月的14,731元上升約0.4%，連升6個月。若與去年同期約12,846元比較，則按年上升約15.1%。

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